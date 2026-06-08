Santiago Gimenez kemungkinan besar akan meninggalkan AC Milan pada musim panas ini. Striker tersebut berada di urutan teratas daftar incaran Lazio, demikian dilaporkan Sky Sports Italia.

Gimenez benar-benar mengalami musim yang dramatis di Milan. Ia sering mengalami cedera dan hanya tampil dalam enam belas pertandingan.

Dalam pertandingan tersebut, ia tidak berhasil mencetak gol sama sekali. Namun, ia memberikan dua assist. Di Milan, mereka kini terbuka untuk menjual pemain asal Meksiko ini, yang akan bergabung dengan negaranya di Piala Dunia.

Gimenez kini menjadi incaran Lazio. Klub asal ibu kota tersebut baru-baru ini memecat Maurizio Sarri dan menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih kepala.

Menurut Sky, minat Lazio terhadap Gimenez sepenuhnya berasal dari Gattuso. Pelatih asal Italia itu sangat yakin dengan kualitas penyerang berusia 25 tahun tersebut.

Menurut Transfermarkt, Gimenez masih bernilai delapan belas juta euro. Angka itu jauh lebih rendah daripada tiga puluh juta euro yang dibayarkan AC Milan kepada Feyenoord pada Januari 2025 untuk jasanya.