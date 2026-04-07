Sanksi berat... Al Wasl berada dalam situasi genting menjelang laga melawan Al Nasr

Klub Al Wasl dari Uni Emirat Arab kini berada dalam tekanan besar menjelang pertandingan melawan Al Nassr dari Arab Saudi di Liga Champions Asia 2.

Al Wasl akan bertanding melawan Al Nassr pada 19 April mendatang di Stadion Zabeel, dalam babak perempat final Liga Champions Asia 2.

Sekitar 12 hari sebelum pertandingan, Al Wasl, melalui akun resminya di platform "X", mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan penangguhan kiper Khalid Al-Sannani dan bek asal Maroko Sufyan Bouftini hingga selesainya proses disiplin.

Baca juga: Video.. Seorang pendukung Saudi mengumumkan perpindahan kesetiaannya dari Al-Hilal ke Al-Nassr!

Klub asal Uni Emirat Arab itu mengatakan dalam pernyataannya: "Al-Wasl Football Club mengumumkan penangguhan pemain Khalid Al-Sannani dan Sufyan Bouftini dari tim utama hingga pemberitahuan lebih lanjut, sambil menunggu selesainya prosedur internal sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Menurut laporan media yang dikutip oleh surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi, Al-Sanani dan Bouftini terlibat dalam insiden dengan para pendukung setelah kekalahan dari Sharjah dengan skor 1-2, pada Minggu lalu, di Liga Profesional ADNOC Uni Emirat Arab.

Al-Wasl saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Profesional UEA dengan 39 poin, tertinggal 20 poin dari Al-Ain yang memimpin klasemen, dengan sisa lima putaran sebelum kompetisi berakhir.