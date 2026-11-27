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Setelah sepekan penuh kekhawatiran dan penantian di lingkungan Barcelona, nama yang ditunggu semua orang kembali menjadi sorotan. Hamza Abdelkarim, penyerang muda asal Mesir, telah pulih dan kembali berlatih, sekaligus menyatakan kesiapan penuh untuk memimpin Barcelona Atletic dalam laga penentuan melawan Terrassa.

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Menurut harian Spanyol "Sport", kembalinya Hamza tidak datang pada waktu biasa, melainkan pada saat tim reserve membutuhkan seluruh senjatanya untuk memulihkan keseimbangan dan melanjutkan perjalanan menuju promosi, setelah sang pemain absen dalam dua laga penting yang memengaruhi rencana taktik staf pelatih.

Hamza sebelumnya absen dalam derbi tim reserve melawan Espanyol, sesuai rencana, dan juga tidak tersedia untuk tim utama pada hari Minggu saat menghadapi Villarreal. Penyebabnya adalah nyeri otot yang membuatnya tidak bisa tampil di kedua skuad tersebut, seperti yang telah dikonfirmasi harian itu sebelumnya.

Penyerang tim nasional Mesir itu merasa kurang fit pada Sabtu lalu, sehingga klub langsung memutuskan untuk mengistirahatkannya demi menghindari risiko memburuknya masalah fisik yang mungkin terjadi. Keputusan itu terbukti tepat, karena sang pemain memanfaatkan sepekan penuh untuk pulih dengan baik.

Pelatih Belletti tidak dapat mengandalkannya di Stadion Dani Jarque dalam laga yang, ironisnya, berakhir imbang tanpa gol. Dalam pertandingan itu, tim reserve kekurangan sentuhan akhir di depan gawang, sentuhan yang justru sangat dikuasai Hamza.

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Pada hari Jumat, muncul sinyal paling penting: Hamza berlatih secara normal di bawah arahan Belletti. Hal itu menegaskan bahwa masa absennya telah berakhir dan sang pemain kini siap tampil melawan Terrassa.

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Abdelkarim dianggap sebagai pemain penting dalam perhitungan tim utama, tetapi prioritas dalam beberapa pekan terakhir adalah memberinya lebih banyak menit bermain dan peran menonjol bersama tim reserve, agar ia tidak terdampak oleh absennya, memulihkan kebugaran penuh, dan membantu Barcelona Atletic dalam upaya meraih promosi.

Dalam konteks itu, sang pemain juga tidak ikut terbang ke Baku untuk laga Liga Champions, meskipun Gestau masuk dalam skuad tim utama pada kesempatan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa rencana klub sudah jelas: Hamza akan menjadi motor serangan tim reserve pada periode mendatang.

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Harian tersebut menyebutkan bahwa kehadiran Hamza dalam sesi latihan berarti ia akan tersedia untuk laga hari Sabtu melawan Terrassa yang akan digelar di Stadion Johan Cruyff. Laga itu sangat penting baginya untuk menemukan kembali performa terbaiknya dan kembali menjadi pemain kunci bersama tim reserve setelah absen dalam dua pertandingan terakhir.

Meski demikian, secara praktis ia tampaknya tidak akan masuk dalam rencana tim utama untuk laga hari Minggu di La Coruña, karena Barcelona akan berangkat pada hari Sabtu. Kondisi ini membuat Abdelkarim sangat sulit menjalani kedua tugas tersebut sekaligus.

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Keputusan akhir masih menunggu staf pelatih, tetapi latihannya bersama Belletti pada Jumat lalu mengisyaratkan bahwa tujuan berikutnya adalah tim reserve.

Hamza sudah merasakan manisnya mencetak gol musim ini bersama Barcelona Atletic. Ia mencetak gol dari titik penalti melawan Utebo dalam penampilan perdananya bersama tim reserve, laga yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-1, sehingga ia langsung meninggalkan jejak pertamanya.