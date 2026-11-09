Sang Pembuat Keajaiban: Atletico Dekatkan Flick ke Takhta Guardiola dan Cruyff

Ini bukan lagi kebetulan, dan bukan pula sekadar luapan semangat sesaat. Apa yang dilakukan Hansi Flick bersama Barcelona telah menjadi sebuah fenomena yang layak dipelajari, serta kisah yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah klub Catalan tersebut.

Pada malam ketika Barcelona nyaris runtuh menghadapi Atletico Madrid di Wanda Metropolitano, Flick kembali melakukannya. Ia mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan, mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan mengubah pertandingan yang tampak sudah hilang menjadi kemenangan yang memastikan posisi puncak klasemen.

Dengan kemenangan ini, pelatih asal Jerman tersebut kini menjadi pelatih ketiga dalam sejarah Barcelona yang meraih jumlah kemenangan terbanyak setelah tertinggal, tetapi ia melakukannya dalam waktu rekor yang belum pernah dilakukan siapa pun sebelumnya.

Malam Metropolitano: skenario yang berulang

Awal pertandingan sama sekali tidak mudah. Sebelum gol Giuliano pada menit kesepuluh, Julian Alvarez mendapat peluang satu lawan satu yang jelas, tetapi Juan Garcia menggagalkannya dengan cemerlang.

Mistar gawang juga menyelamatkan sundulan Pubill dari sebuah tendangan sudut, dan kiper Barcelona itu kembali turun tangan untuk menepis tembakan-tembakan dari Julian dan Kang-in Lee.

Barcelona tampak kesulitan sepanjang babak pertama, dan keraguan itu kian bertambah seiring gol Giuliano. Namun, tim asuhan Flick bersabar dan mampu bertahan menghadapi gempuran awal Atletico demi bangkit dan akhirnya kembali.

Penampilan Barcelona membaik seiring berjalannya waktu, dan Pedri mendapat peluang emas pada menit ketujuh, tetapi tembakannya memantul dari tiang. Meski demikian, Fermin baru menemukan ruang pada menit ke-45 untuk mencetak gol penyama kedudukan melalui tembakan luar biasa dengan kaki kiri.

Gol itu mengubah jalannya pertandingan, dan Barcelona memasuki babak kedua dengan semangat yang berbeda, hal yang tampak jelas sejak awal babak kedua. Anak-anak asuh Flick membalikkan keadaan, dan momentum mulai berpihak kepada Blaugrana, yang mulai menjadi ancaman berulang bagi gawang Oblak.

Peningkatan Barcelona mencapai puncaknya pada menit ke-66 ketika Fermin menuntaskan remontada timnya, melewati kiper asal Slovenia itu dari sebuah umpan Lamine.

Skor 2-1 bertahan tanpa perubahan hingga peluit akhir, yang berarti Barcelona mempertahankan keunggulan tiga poin atas Real Madrid, sekaligus menjauh lima poin dari Atletico, yang sebenarnya sempat berpeluang unggul dalam skor.

Angka menakutkan: Flick mendekati para legenda

Dengan remontada ini, Hansi Flick meraih comeback ke-23 sejak kedatangannya ke Barcelona, menurut "Mundo Deportivo". Pada musim ini saja, Flick mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan atas Rayo Vallecano (5-2), Sevilla (3-1), Galatasaray (4-1), dan Atletico Madrid (2-1).

Sebagaimana ditunjukkan jurnalis Oriol Jove dari radio RAC1, pelatih Jerman itu mencapai pencapaian ini hanya dalam 133 pertandingan, dan ia sedang menuju ke arah melampaui rekor Guardiola dan Cruyff dalam waktu rekor.

Pelatih Sant Pedor itu membalikkan hasil dalam 24 dari 249 pertandingan yang ia tangani bersama Barcelona, sementara Cruyff, yang memuncaki klasifikasi ini, meraih comeback serupa dalam 28 dari 430 pertandingan yang ia tangani bersama Blaugrana.

Angka-angka mengatakan segalanya: Flick hanya membutuhkan satu remontada lagi untuk menyamai Guardiola, dan hanya lima comeback lagi untuk menyamai Cruyff, tetapi ia melakukannya dalam kurang dari separuh jumlah pertandingan mereka. Ia bukan sekadar mendekati para legenda, melainkan mengancam untuk menghancurkan rekor mereka dalam waktu rekor.