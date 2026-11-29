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Bayern Munchen kembali menerima pukulan telak setelah bintang asal Austria, Konrad Laimer, dipastikan absen dalam waktu lama akibat cedera serius yang dialaminya saat menghadapi Hamburg di Bundesliga, laga yang berakhir imbang tanpa gol.

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Kemunduran ini datang di saat yang sulit bagi raksasa Bavaria, yang kehilangan salah satu pemain paling mampu mengisi berbagai posisi dan menambal kekurangan dalam skuadnya.

Laimer meninggalkan lapangan pada menit ke-52 akibat cedera di kaki kirinya, dan posisinya digantikan oleh pemain muda Lennart Karl.

Cara pemain asal Austria itu keluar lapangan dengan terpincang-pincang memicu kekhawatiran bahwa ia mengalami cedera serius, sebelum klub Jerman tersebut kemudian mengungkap jenis cedera dan perkiraan lama absennya.

Operasi Berhasil, Absen Berbulan-bulan

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Bayern Munchen mengungkapkan bahwa pemeriksaan medis menunjukkan Laimer mengalami robekan pada tendon pergelangan kaki kanannya, cedera yang mengharuskannya menjalani operasi. Artinya, ia akan absen dari pertandingan selama beberapa bulan, sebuah kehilangan besar bagi pelatih Vincent Kompany.

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Dalam pernyataan resminya, klub menyebutkan: “Konrad Laimer menjalani operasi pada Minggu lalu akibat robekan tendon di pergelangan kaki kanannya, yang dialaminya dalam laga Bundesliga melawan Hamburg. Operasi berjalan sukses, dan pemain berusia 29 tahun itu kini akan memulai program rehabilitasi.”

Dengan demikian, pemain asal Austria itu telah memulai tahap pemulihan setelah operasinya berhasil. Namun, absennya dalam waktu lama menghadirkan tantangan baru bagi staf pelatih, terlebih Laimer bukan sekadar pemain tetap di satu posisi, melainkan solusi taktis penting berkat kemampuannya menjalankan berbagai peran sesuai kebutuhan tim.

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“Pemadam Kebakaran” yang Hilang dari Kompany

Laimer ibarat pemadam kebakaran sejati dalam skuad Bayern Munchen. Kompany memanfaatkannya untuk menambal kekurangan di posisi bek kanan, memasangnya sebagai penyerang sayap, bahkan mengandalkannya sebagai penyerang, peran yang ia jalani saat timnya kalah 1-2 dari Lille.

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Fleksibilitas ini menjadi salah satu senjata taktis utama yang diandalkan pelatih asal Belgia tersebut, karena pemain asal Austria itu memberinya beragam solusi untuk mengatasi absennya pemain dan merotasi posisi tanpa perlu melakukan perubahan besar pada susunan pemain. Namun, cedera ini membuat Kompany kehilangan opsi serbaguna tersebut pada fase ketika tim membutuhkan seluruh pemainnya.

Kehilangan ini menambah tekanan bagi staf pelatih Bayern, yang kini dituntut menemukan pengganti yang mampu mengisi berbagai peran yang selama ini dijalankan Laimer, mengingat absennya diperkirakan berlangsung beberapa bulan. Sementara itu, sang pemain memulai proses rehabilitasi dengan harapan bisa kembali merumput setelah pulih sepenuhnya.