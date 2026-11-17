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Vinicius Junior tidak butuh waktu lama untuk menandai kembalinya dirinya ke sorotan setelah melewati salah satu periode tersulitnya dalam beberapa tahun terakhir. Bintang Brasil itu menjadikan laga melawan Singapura sebagai panggung untuk merebut kembali kilaunya dengan mencetak hat-trick kilat hanya dalam 21 menit, lewat penampilan menyerang yang mengingatkan pada versi dirinya yang kerap meneror lini belakang tim-tim Eropa bersama Real Madrid.

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Winger Real Madrid itu mencuri perhatian dalam laga persahabatan antara Brasil dan Singapura. Ia membuka keunggulan pada menit kesembilan, menambah gol kedua pada menit ke-15, lalu melengkapi hat-trick pada menit ke-21. Tiga gol cepat itu membuat tuan rumah menghadapi tugas yang sangat berat.

Ketiga gol Vinicius tercipta hanya dalam rentang 12 menit. Ia butuh enam menit di antara gol pertama dan kedua, lalu kurang lebih waktu yang sama untuk menuntaskan hat-trick. Ini menjadi penegasan baru atas kemampuan istimewanya dalam membuat perbedaan ketika kepercayaan dirinya pulih.

Lima Gol dalam Dua Laga: Kebangkitan Mencolok di Level Internasional

Hat-trick ke gawang Singapura bukanlah kebetulan. Torehan itu merupakan kelanjutan dari ledakan gol yang ditunjukkan Vinicius pada laga sebelumnya melawan Jepang, meski Brasil kalah 2-3.

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Winger asal Brasil itu mencetak dua gol indah ke gawang Jepang. Gol pertama lahir pada menit ke-33 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, sedangkan gol kedua tercipta pada menit ke-75 setelah ia menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan mendatar yang akurat. Gol itu membawa timnya kembali ke dalam pertandingan sebelum akhirnya kebobolan gol penentu di masa tambahan waktu.

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Dengan demikian, Vinicius kini mengoleksi lima gol dalam dua laga internasional terakhirnya. Kebangkitan ini datang pada momen yang sangat penting, setelah ia menuai banyak kritik akibat menurunnya produktivitas golnya bersama Real Madrid musim ini.

Pengakuan Blak-blakan: Vinicius Ungkap Penyebab Keterpurukannya

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Menariknya, ledakan gol sang bintang Brasil terjadi tak lama setelah ia secara terbuka mengakui, kemarin, penyebab menurunnya performanya dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam konferensi pers jelang laga kontra Singapura, Vinicius mengakui bahwa persiapannya setelah Piala Dunia 2026 tidak ideal. Ia terpukul oleh tersingkirnya Brasil lebih awal dan memutuskan memanfaatkan masa liburan untuk beristirahat serta menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, sehingga porsi latihannya lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

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Ia juga menyebut bahwa polemik seputar perpanjangan kontraknya dengan Real Madrid, serta minat sejumlah klub lain untuk merekrutnya pada musim panas lalu, memicu tekanan mental yang memengaruhi konsentrasinya dan awal musimnya.

Statistik sang pemain bersama Real Madrid mencerminkan besarnya penurunan yang ia akui sendiri. Ia baru mencetak satu gol dan tiga assist dalam 12 pertandingan, catatan yang tidak sebanding dengan statusnya sebagai salah satu bintang paling menonjol di tim dalam beberapa musim terakhir.

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Kesulitan Vinicius tidak berhenti pada angka. Ia juga menghadapi persaingan yang makin ketat di posisi favoritnya di sisi kiri, seiring bersinarnya pemain baru Yan Diomande, yang penampilan impresifnya memunculkan tanda tanya soal tempat pemain Brasil itu di starting XI.

Janji Bangkit: Vinicius Kenang Pelajaran Musim Lalu

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Meski mengakui kesalahannya, Vinicius sama sekali tidak meragukan kemampuannya untuk kembali ke performa terbaik. Ia justru mengingat apa yang dialaminya musim lalu, ketika melewati periode penurunan serupa sebelum menutup musim dengan catatan gol yang mengesankan.

Bintang Brasil itu mengatakan bahwa ia baru mencetak lima gol hingga Desember musim lalu, tetapi mengakhiri kompetisi dengan lebih dari 20 gol. Ia menegaskan bahwa dirinya terus berupaya berkembang dan bersiap menghadapi momen-momen krusial musim ini.

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Ia menambahkan bahwa menjaga level permainan istimewa selama bertahun-tahun adalah hal yang sangat sulit, seraya menyebut Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pengecualian paling menonjol dalam hal ini. Ia lalu menegaskan bahwa dirinya adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah dan terus berusaha belajar serta menjadi lebih baik.

Ia juga berjanji memikul tanggung jawab lebih besar di timnas Brasil sebagai salah satu pemain paling berpengalaman, agar talenta muda seperti Endrick dan Estêvão mendapat kesempatan berkembang tanpa harus menanggung semua tekanan sendirian.

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Kini, setelah mencetak dua gol ke gawang Jepang dan hat-trick ke gawang Singapura, Vinicius memiliki peluang emas untuk menjadikan kebangkitannya di level internasional sebagai titik awal baru bersama Real Madrid. Tantangan yang lebih besar menantinya, yakni merebut kembali ketajamannya dan membuktikan bahwa masa sulit tersebut hanyalah sandungan sesaat.

Sang momok yang dikenal Eropa tampaknya mulai kembali menunjukkan taringnya. Pertanyaan terpentingnya kini: mampukah Vinicius membawa versi terbaiknya ini ke Madrid?