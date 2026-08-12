Klub Skotlandia, Celtic, mengumumkan pada hari Rabu ini keberhasilan mereka mendatangkan winger asal Mesir, Haitham Hassan, dari klub Spanyol Real Oviedo, dengan kontrak berdurasi 4 tahun disertai opsi perpanjangan satu musim tambahan, setelah memperoleh izin-izin internasional yang dibutuhkan.

Kedatangan Hassan, yang berusia 24 tahun, menjadi transfer terbaru bagi tim asuhan pelatih Martin O'Neill, di mana pemain tersebut akan mengenakan kostum bernomor 23 bersama sang juara Liga Skotlandia, yang akan tampil di Liga Champions Eropa musim ini.

Haitham Hassan mencuri perhatian saat mengenakan kostum timnas Mesir setelah tampil cemerlang di Piala Dunia 2026, khususnya pada laga melawan Argentina di babak 16 besar.

Pemain itu meninggalkan Spanyol beberapa jam sebelumnya menuju Britania Raya untuk menyelesaikan proses kepindahannya, sebelum negosiasi antara kedua klub mencapai tahap-tahap akhirnya.

Haitham Hassan: Dari Spanyol ke Celtic

Haitham Hassan lahir di Prancis, dan memulai perjalanan profesionalnya bersama klub Chateauroux, sebelum pindah ke Spanyol pada 2020 untuk bergabung dengan Villarreal.

Setelah itu, pemain tersebut menjalani pengalaman bersama Mirandes dan Sporting Gijon, sebelum pindah ke Real Oviedo pada musim panas 2024.

Hassan memberikan kontribusi penting dalam promosi Oviedo ke Liga Spanyol "La Liga" pada musim pertamanya bersama tim, sebelum ia terus tampil secara reguler di ajang Liga Spanyol sepanjang musim lalu.

Winger asal Mesir itu juga menampilkan performa mencolok bersama timnas negaranya selama Piala Dunia terakhir, sehingga menarik minat sejumlah klub sebelum Celtic memenangkan perburuan untuk mendatangkannya.

Rincian Finansial Transfer

Menurut laporan media, nilai dasar transfer ini mencapai sekitar 6 juta pound sterling, disertai bonus tambahan yang terkait dengan performa pemain, yang dapat menaikkan total kompensasi finansial menjadi 8,5 juta pound sterling.

Villarreal juga akan memperoleh keuntungan dari proses transfer ini, setelah klub Spanyol tersebut mempertahankan 40% hak penjualan kembali pemain saat ia hengkang ke Real Oviedo, yang berarti mereka akan menerima sekitar 2,4 juta euro dari kepindahan Hassan ke Celtic.

Absennya Hassan dari skuad Real Oviedo pada laga uji coba terakhir menghadapi klub Prancis, Le Havre, sempat memicu spekulasi mengenai masa depannya, sebelum menjadi jelas bahwa pencoretannya bukan karena cedera, melainkan terjadi seiring dengan semakin dekatnya kepindahannya dari klub.

Haitham Hassan: Saya Memang Harus Berada di Sini

Hassan mengungkapkan kebahagiaan besarnya atas rampungnya kepindahannya ke Celtic, seraya menegaskan bahwa bermain untuk klub Skotlandia itu merupakan sebuah kehormatan besar baginya.

Winger asal Mesir itu berkata: "Ini adalah momen yang luar biasa dan sebuah kehormatan sejati bagi saya untuk bergabung dengan Celtic, klub hebat yang memiliki sejarah luar biasa dan suporter yang menakjubkan."

Ia menambahkan: "Ketika saya mengetahui adanya minat Celtic untuk merekrut saya, saya merasa bahwa saya harus datang ke sini dan menjadi bagian dari klub ini."

Ia melanjutkan: "Saya sangat menantikan untuk mengenal semua rekan setim baru saya dan menghadapi tantangan-tantangan yang menanti kami. Saya ingin memberikan kontribusi saya dalam meraih kesuksesan dan membahagiakan suporter kami."

Pelatih Celtic: Haitham Mampu Meninggalkan Jejaknya

Di sisi lain, Martin O'Neill, direktur teknik Celtic, menyambut kedatangan winger asal Mesir tersebut, seraya menegaskan bahwa klub berhasil memenangkan transfer seorang pemain yang diminati klub-klub lain.

O'Neill berkata: "Kami sangat senang mendatangkan Haitham ke Celtic, dan saya rasa klub telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan merekrut pemain berkualitas seperti ini, terutama dengan adanya sejumlah klub lain yang berminat mendatangkannya."

Ia menambahkan: "Ia memiliki kemampuan dan pengalaman yang akan membantunya menampilkan performa yang istimewa bersama kami, setelah ia membuktikan dirinya di level tertinggi dalam sepak bola domestik maupun internasional."

Ia menutup: "Saya tahu ia sangat antusias untuk bergabung dengan kami, dan saya yakin suporter kami akan menikmati energi dan hasrat menyerang yang akan ditambahkan Haitham ke dalam pertandingan. Saya berharap ia menjadi elemen yang sangat penting dalam skuad kami pada periode mendatang."