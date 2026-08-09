Pemain sayap Jerman milik klub Turki Galatasaray, Leroy Sane, telah memastikan sikapnya terkait tawaran-tawaran dari Arab Saudi yang ia terima selama periode bursa transfer musim panas saat ini, sehingga menutup peluang kepindahan ke Liga Roshn, meski namanya dikaitkan dengan Al Hilal selama beberapa pekan terakhir.

Menurut surat kabar Saudi "Al Yaum", Sane menerima sejumlah tawaran dari klub-klub Saudi belakangan ini, namun ia tidak menunjukkan keinginan untuk menjalani petualangan baru di dalam Kerajaan, dan lebih memilih untuk bertahan bersama Galatasaray serta mengenakan seragam tim tersebut pada musim yang baru.

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Al Hilal merupakan salah satu klub paling menonjol yang berminat mendapatkan jasa pemain sayap Jerman itu, di mana namanya berulang kali dikaitkan dengan "Sang Pemimpin", di tengah pembicaraan tentang kemungkinan klub Saudi tersebut menjalin kesepakatan pertukaran dengan Galatasaray, yang mencakup kepindahan bek Al Hilal Yusuf Akcicek ke tim Turki itu sebagai imbalan atas kedatangan Sane ke Riyadh.

Namun perkembangan terkini secara signifikan mengurangi peluang terwujudnya kesepakatan tersebut, di tengah keteguhan Galatasaray untuk mempertahankan sang pemain, di samping keinginan Sane sendiri untuk melanjutkan petualangannya bersama sang juara Liga Turki dan tidak pindah ke Liga Roshn pada bursa transfer saat ini.

Laporan-laporan Turki mengungkap bahwa Okan Buruk, direktur teknik Galatasaray, telah menggelar beberapa pertemuan pribadi dengan Sane selama periode lalu untuk membahas masa depannya, dan dalam pertemuan-pertemuan itu ia menegaskan pentingnya sang pemain tetap bertahan bersama tim, yang memperkuat posisi sang pemain dan mendorongnya untuk mantap bertahan.

Sane mendapat kepercayaan besar dari tim pelatih Galatasaray, yang memandangnya sebagai salah satu elemen penting dalam perhitungan mereka untuk musim yang baru, terutama dengan pengalamannya yang besar dan kemampuannya membuat perbedaan dalam laga-laga besar, yang membuat klub semakin bersikeras mempertahankan jasanya.

Sane bergabung dengan Galatasaray pada musim panas 2025 dari Bayern Munich, dan terikat kontrak dengan klub Turki tersebut hingga 30 Juni 2028, setelah sepanjang kariernya menjalani petualangan-petualangan menonjol bersama Manchester City dan Bayern Munich, hingga akhirnya memilih untuk bertahan di Turki alih-alih pindah ke Al Hilal atau klub Saudi lainnya.