Sander van der Eijk secara resmi menghentikan pertandingan Eredivisie setelah terjadi sabotase yang disengaja oleh para suporter

Pertandingan antara NAC Breda dan sc Heerenveen sempat dihentikan sementara pada Minggu sore setelah para pendukung tuan rumah melemparkan kembang api ke lapangan. Pada menit ke-62, wasit Sander van der Eijk memutuskan untuk menghentikan pertandingan, saat NAC sedang memimpin 1-0 di Stadion Rat Verlegh. Pertandingan kemudian dilanjutkan, dan NAC berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Namun, pada menit ke-82, insiden kembali terjadi: akibat kembang api baru yang dilemparkan oleh suporter NAC ke lapangan, pertandingan dihentikan secara permanen.

Suasana di Breda sudah sangat tegang bahkan sebelum kick-off. Para pendukung melakukan aksi protes terhadap pelatih Carl Hoefkens dengan spanduk yang bertuliskan antara lain “Hoefkens out”. Direktur teknis Peter Maas juga menjadi sasaran, sementara sebelumnya pada musim ini Pierre van Hooijdonk juga menjadi sasaran protes. Van Hooijdonk secara resmi mengundurkan diri dari klub pekan ini.

Sebelum pertandingan, sudah beredar rumor bahwa sebagian pendukung sengaja ingin mengganggu pertandingan sebagai protes terhadap kondisi di dalam klub. Skenario tersebut sepertinya menjadi kenyataan ketika beberapa obor dan kembang api dilemparkan ke lapangan. Dari bagian lain stadion, terdengar teriakan keras “malu-maluin”.

Para pemain sementara mundur ke pinggir lapangan, sementara wasit berkoordinasi dengan petugas keamanan. Pertandingan kini telah dilanjutkan, namun menurut pedoman KNVB, insiden baru akan mengakibatkan penghentian permanen pertandingan. Ada kekhawatiran bahwa sebagian pendukung NAC benar-benar berencana menghentikan pertandingan lagi.

Dari segi olahraga, ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi NAC. Tim asuhan Hoefkens harus menang untuk tetap memiliki peluang bertahan di Eredivisie. Namun, bahkan jika menang, degradasi tampaknya hampir tidak bisa dihindari lagi karena hasil pertandingan di lapangan lain.

NAC sempat unggul di babak pertama berkat gol indah dari kapten Boy Kemper. Bek tersebut melepaskan tendangan keras dan mengarahkan bola dengan sangat keras ke sudut atas gawang. Heerenveen kemudian mendapat beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi kiper Daniel Bielica berhasil menjaga gawangnya tetap bersih.

Setelah itu, pertandingan terhenti untuk pertama kalinya. Setelah dilanjutkan, NAC memperbesar keunggulannya melalui tendangan penalti akurat dari Kemper: 2-0. Pada menit ke-82, suporter tim tuan rumah kembali mengganggu jalannya pertandingan dengan melemparkan kembang api. Van der Eijk tidak punya pilihan lain selain menghentikan pertandingan lagi, kali ini secara permanen.

NAC kini secara definitif terdegradasi akibat hasil imbang FC Volendam melawan Excelsior (1-1), terlepas dari hasil pertandingan mereka sendiri melawan Heerenveen.



