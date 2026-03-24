Sampdoria, 'perang dingin' antara Mancini dan Fredberg: Lombardo juga menjadi bahan perbincangan

Di dalam Sampdoria, perpecahan antara dua kubu yang memimpin klub tetap terlihat jelas; sebuah masalah kritis yang telah berlangsung lama dan terus memengaruhi pengelolaan operasional. Dualisme ini sudah dimulai dari tingkat atas, misalnya antara kubu yang terkait dengan Joseph Tey dan kubu yang dipimpin oleh Matteo Manfredi, dan sering kali tercermin pula dalam keputusan teknis dan strategis, sehingga membuat proses mencapai kesepakatan bersama menjadi lebih rumit dan berbelit-belit.





Namun, dualisme ini juga terlihat jelas di tingkat operasional, mengingat adanya dua direktur olahraga di dalam klub. Dalam beberapa jam terakhir, misalnya, terjadi pertentangan langsung antara Andrea Mancini dan Jesper Fredberg, yang menandakan perbedaan pandangan mengenai pengelolaan teknis tim. Direktur olahraga tampaknya kini lebih condong untuk melanjutkan kerja sama dengan Attilio Lombardo, sambil mempertimbangkan penambahan Simone Contran, mantan kepala analis pertandingan di staf Roberto Mancini, sebagai kolaborator. Secara paralel, juga sedang dipertimbangkan figur asisten pelatih, dengan ide untuk mencari profil yang lebih spesifik untuk peran tersebut dan bukan figur pelatih kepala, solusi yang berpotensi menjauhkan Aimo Diana secara permanen, yang hadir beberapa hari terakhir di Mugnaini.

Menurut Il Secolo XIX, posisi CEO Jesper Fredberg justru lebih berhati-hati, yang mengambil waktu sambil menunggu evaluasilebih lanjut dari pihak manajemen yang dekat dengan Tey dan perwakilannya, Nathan Walker. Dalam konteks ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa pergantian pelatih pun bisa terjadi. Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu.