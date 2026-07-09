Samir Nasri Ditangkap atas Tuduhan Pencucian Uang dan Peredaran Narkoba

Bintang sepak bola Prancis, Samir Nasri, ditangkap oleh polisi setelah ditahan selama 10 jam penuh dalam kasus pencucian uang terorganisir yang terkait dengan perdagangan narkoba, sebelum akhirnya dibebaskan tanpa dikenai dakwaan resmi hingga saat ini.

Surat kabar Prancis "Le Parisien" mengungkap bahwa mantan pemain Arsenal, Manchester City, dan tim nasional Prancis tersebut menjalani pemeriksaan pada hari Kamis di markas Satuan Investigasi dan Penelitian Keuangan (BRIF), sehubungan dengan penyelidikan hukum yang sedang berlangsung atas tuduhan perdagangan narkoba, konspirasi kriminal, dan pencucian uang oleh sebuah kelompok terorganisir.

Awal mula kasus ini bermula dari investasi Nasri, yang berdarah Aljazair, sebesar beberapa ratus ribu euro pada tahun 2016 di klub malam “XS” di kota Évry-sur-Seine, selama masa bermainnya bersama Manchester City, Menurut surat kabar tersebut, sang pemain kemudian menjadi salah satu pemilik klub malam tersebut, posisi yang menjadikannya sasaran penyelidikan besar-besaran terkait pencucian uang oleh kelompok terorganisir.

“Le Parisien” menegaskan bahwa analis olahraga yang kini bekerja di saluran “Canal+” tersebut keluar dari markas kepolisian pada Kamis malam setelah menjalani sidang pemeriksaan yang cukup lama, tanpa dikenakan tuduhan apa pun pada tahap ini, namun ia mungkin akan dipanggil kembali untuk diperiksa jika kejaksaan memutuskan untuk mengajukan dakwaan secara resmi.

Penahanan Nasri, yang berusia 38 tahun, menjadi kejutan bagi dunia olahraga Prancis. Pemain yang pernah membela Olympique de Marseille dan tampil dalam 41 pertandingan internasional bersama “Les Bleus” ini, berubah dari bintang Liga Premier menjadi analis televisi, sebelum namanya kini dikaitkan dengan penyelidikan di dunia kejahatan terorganisir.

Hingga saat ini, pihak berwenang Prancis belum mengambil tindakan hukum apa pun terhadap Nasri, namun penyelidikan yudisial masih berlangsung, dan kemungkinan dia dipanggil kembali belum tertutup.