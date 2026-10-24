Sami Al-Jaber dan Mohammed Noor meragukan gol Ronaldo ke gawang Al-Faisaly: Apa yang terjadi?

Gol kedua yang dicetak Al Nassr ke gawang Al Faisaly memicu kontroversi besar, setelah sejumlah mantan bintang sepak bola Arab Saudi meragukan hak pemain Portugal Cristiano Ronaldo untuk mencatatkan gol itu atas namanya, sehingga salah satu momen dalam pertandingan berubah menjadi bahan perdebatan di antara para analis, meski klub tersebut meraih kemenangan berharga.

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Al Nassr meraih kemenangan atas Al Faisaly dengan skor 3-1, Jumat malam, dalam lanjutan pertandingan pekan kesebelas Liga Roshn Saudi untuk Profesional, untuk melanjutkan perburuan puncak klasemen, namun gol yang dicetak Ronaldo pada menit ke-49 mencuri perhatian akibat kontroversi seputar siapa pencetak gol yang sebenarnya.

Gol tersebut tercipta setelah pemain Portugal Joao Felix melepaskan umpan silang dari tendangan bebas, yang disambut Ronaldo dan diteruskan dengan kepalanya ke arah gawang, sebelum bola membentur bek Brasil Al Faisaly, Andre Giroto, dan bersarang di jala, yang membuka pertanyaan tentang apakah bola akan masuk ke gawang seandainya tidak ada sentuhan terakhir dari bek tersebut.

Sami Al Jaber mengatakan, dalam pernyataan melalui program "Nadeena", bahwa tayangan ulang dan rekaman gerak lambat menunjukkan bahwa bek Brasil Andre Giroto adalah pencetak gol tersebut, setelah bola berubah arah akibat membentur dirinya sebelum masuk ke gawang, pendapat yang tidak hanya disampaikan oleh legenda Al Hilal itu, karena Mohammed Noor dan Hussein Abdulghani juga meragukan hak Cristiano Ronaldo untuk mencatatkan gol itu atas namanya.

Keraguan itu tidak terbatas pada Sami Al Jaber, legenda Al Hilal, karena Mohammed Noor dan Hussein Abdulghani turut bergabung, di mana trio tersebut menilai bahwa Giroto mungkin merupakan pencetak gol setelah bola berubah arah akibat membentur dirinya, pada saat perdebatan berlangsung seputar arah sundulan Ronaldo sebelum sentuhan itu.

Mohammed Noor menghadirkan kembali kejadian serupa dari Piala Dunia 2022, ketika muncul kontroversi seputar gol Portugal ke gawang Uruguay, yang pada akhirnya dicatatkan atas nama Bruno Fernandes, meski Ronaldo meyakini bahwa ia menyentuh bola dengan kepalanya.

Noor mengatakan dalam komentarnya: "Ini mirip dengan golnya di Piala Dunia 2022, saat gol itu dicatatkan atas nama Bruno Fernandes".

Namun meski kontroversi muncul, wasit memutuskan untuk mencatatkan gol itu atas nama pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola, yang menaikkan koleksinya menjadi 982 gol.