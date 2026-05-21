Sama sekali tidak menyesal setelah pindah: 'Klub ini saat ini lebih baik daripada Ajax'

Lyfe Oldenstam tidak menyesali keputusannya untuk pindah dari Ajax ke Como. Hal itu diungkapkan oleh bek sayap berusia 19 tahun tersebut dalam wawancara dengan ELF Voetbal.

Como merekrut Oldenstam secara gratis dari Ajax musim panas lalu. Pemain berkaki kanan ini belum melakukan debutnya, tetapi sudah beberapa kali ikut berlatih bersama tim utama asuhan pelatih Cesc Fàbregas.

Oldenstam masih yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. “Saya pikir Como saat ini lebih baik daripada Ajax. Ajax bisa belajar banyak dari Como dalam hal bertahan dan juga permainan posisi. Dan Serie A adalah kompetisi yang lebih berat daripada Eredivisie.”

Oldenstam sendiri juga sudah banyak belajar. “Langsung terlihat betapa seriusnya mereka di Italia dalam hal bertahan. Dengan banyak perhatian pada detail. Bek sering berlatih terpisah dari gelandang dan penyerang. Latihan tanpa bola jauh lebih banyak.”

“Selain itu, fokusnya ada pada kekuatan, jadi saya menghabiskan banyak waktu di gym. Itu mulai membuahkan hasil dan memang diperlukan, karena di sini saya bermain melawan pemain sepak bola yang lebih besar daripada di Ajax,” kata Oldenstam.

Oldenstam bermain di akademi muda Ajax antara tahun 2020 dan 2025. Klub asal Amsterdam itu merekrutnya dari PEC Zwolle.

Bek kelahiran Lelystad ini bukan satu-satunya pemain Belanda di Como. Di tim utama, ada pemain sayap Jayden Addai.