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Dalam pemandangan langka yang tak biasa disaksikan publik sepak bola, bintang Barcelona Raphinha duduk berdampingan dengan pelatihnya di timnas Brasil, Carlo Ancelotti, di tribune Stadion Nasional Singapura untuk menyaksikan laga persahabatan antara Singapura dan Brasil, setelah keduanya sama-sama diusir wasit pada pertandingan sebelumnya melawan Jepang.

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Laga persahabatan yang berakhir dengan kemenangan Brasil 4-0 itu berubah menjadi peristiwa sampingan yang menarik, setelah foto Raphinha dan Ancelotti bersama di tribune mencuri seluruh perhatian, dalam momen yang mempertemukan sang kapten dan pelatihnya di luar lapangan untuk pertama kalinya.

Keduanya sebelumnya diusir dari lapangan dalam laga melawan Jepang, setelah memprotes gol kemenangan yang dicetak timnas Jepang pada menit ke-91, yang membuat pertandingan pada Sabtu lalu itu berakhir 3-2 untuk Jepang.

Penyerang Barcelona itu sebenarnya sudah ditarik keluar pada menit ke-71. Namun, setelah beberapa kali terlibat adu mulut dengan wasit di lapangan dalam kapasitasnya sebagai kapten tim, ia meledak marah di bangku cadangan karena yakin ada pelanggaran sebelum gol tersebut, hingga akhirnya diganjar kartu merah, menurut "Mundo Deportivo".

Setelah meminta maaf atas kartu merah tersebut, Raphinha menyampaikan kepada Federasi Sepak Bola Brasil bahwa meski regulasi FIFA menetapkan skorsing satu pertandingan bahkan dalam laga persahabatan, ia tidak akan kembali ke Barcelona dan akan tetap bersama rekan-rekannya di timnas, sebuah sikap yang membuat semua pihak terkesan.

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Ancelotti mengungkapkan apresiasi besar atas sikap "salah satu pemimpin kami" tersebut dan memujinya secara terbuka, di tengah polemik di Brasil terkait permintaan Raphinha untuk mengatur menit bermainnya demi menghindari cedera.

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Pujian Ancelotti itu sekaligus menutup polemik seputar sikap sang pemain, serta menegaskan bahwa hubungan antara pelatih asal Italia tersebut dan kaptennya sangat kuat, dan bahwa Raphinha telah menjadi salah satu pilar utama dalam proyek timnas Brasil.

Barcelona memperkirakan Raphinha akan bergabung kembali antara Rabu dan Kamis, sebagai persiapan menghadapi Villarreal pada Minggu pukul 14.00, sebuah laga penting di LaLiga.

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Sementara itu di lapangan, timnas Brasil tampil impresif melawan Singapura dan memastikan kemenangan sejak awal dengan skor 4-0, dalam laga yang diwarnai penampilan menonjol para bintang muda.

Vinicius Junior membuka skor pada menit kesembilan lewat umpan Bruno Guimaraes, lalu menambah gol kedua pada menit ke-15 memanfaatkan umpan Endrick, sebelum melengkapi hat-trick pada menit ke-21 lewat umpan Estevao Willian.

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Pada menit ke-31, Endrick menambah gol keempat setelah kembali menerima umpan dari Estevao Willian, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Brasil 4-0.

Di babak kedua, timnas Singapura berusaha memperkecil ketertinggalan, dan Muhammad Safwan Bahruddin mendapat peluang pada menit ke-45, tetapi skor tidak berubah hingga laga usai.

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Meski pertandingan berjalan mudah, sorotan tetap tertuju ke tribune, tempat Raphinha dan Ancelotti duduk bersama, sebagai pesan jelas bahwa semangat kebersamaan tim tidak goyah oleh skorsing, dan bahwa timnas Brasil melangkah mantap untuk memulihkan wibawanya jelang agenda-agenda besar mendatang, sementara Barcelona menantikan kembalinya sang bintang secepatnya untuk memimpin tim menghadapi Villarreal.