Real Madrid meraih kemenangan sulit atas Villarreal dengan skor 1-0 pada pekan kedelapan Liga Spanyol, namun kemenangan itu tidak mencegah memanasnya suasana di dalam klub ibu kota tersebut, setelah kartu merah Vinicius Junior merebut perhatian dan memicu gelombang kemarahan luas terhadap wasit, di tengah kekhawatiran absennya bintang asal Brasil itu dari El Clasico mendatang.

Anak-anak asuh Jose Mourinho kesulitan menembus pertahanan terorganisir Villarreal, meski ada sejumlah peluang yang diciptakan Kylian Mbappe, sebelum tim akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-60, ketika Federico Valverde mengirim bola kepada Yan Diomande, yang melepaskan tembakan mendatar terukur dan menembus gawang, mencetak gol pertamanya dengan kostum Real Madrid, sehingga tim memperkecil jarak dengan Atletico Madrid menjadi satu poin.

Namun kegembiraan Los Blancos tidak sempurna, setelah wasit menganulir gol kedua yang dicetak Vinicius Junior menyusul serangan balik yang dipimpin Jude Bellingham, setelah intervensi teknologi video asisten yang mendeteksi kesengajaan sang winger Brasil menarik rambut Nathan Salibur selama serangan itu berjalan.

Wasit tidak ragu menganulir gol tersebut dan mengusir pemain itu, sehingga Real Madrid menuntaskan menit-menit terakhir dengan sepuluh pemain. Ketegangan semakin meningkat setelah Vinicius nyaris terlibat konfrontasi dengan wasit Isidro Diaz de Mera, sebelum Antonio Rudiger turun tangan untuk meredakan situasi.

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Keputusan itu memicu gelombang kritik di lingkungan internal klub ibu kota tersebut, di mana saluran resmi Real Madrid melancarkan serangan tajam terhadap wasit, mempertanyakan alasan intervensi teknologi video dalam insiden kartu merah Vinicius, berbanding tidak adanya peninjauan terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang mereka sebut keras, di antaranya pelanggaran Lee Kang-in terhadap Valverde, dan insiden ketika Dean Huijsen terkena pukulan siku.

Aurelien Tchouameni juga mengungkapkan kekesalannya seusai peluit panjang, dengan mengatakan: "Saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan para wasit dan kartu merah ini." Mourinho pun tidak menyembunyikan kemarahannya atas keputusan-keputusan wasit sepanjang laga, sementara laporan media Spanyol menyebutkan bahwa ia memutuskan untuk tidak menghadiri konferensi pers seusai pertandingan, karena khawatir dikenai hukuman larangan yang berat akibat pernyataannya.

Perkembangan ini datang pada momen sensitif bagi Real Madrid, yang tengah bersiap menjalani laga Eropa sulit melawan Roma, di tengah suasana tegang di dalam tim, demikian menurut laporan situs Prancis "Foot Mercato".

Adapun Vinicius, yang menjalani awal musim penuh gejolak, bisa saja menghadapi pukulan baru, sebab kartu merah itu mengancam membuatnya absen dari El Clasico melawan Barcelona dua pekan mendatang, tergantung pada jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

Meski Mourinho merayakan gol Diomande bersama para pemainnya, perhatian pada akhir malam itu tertuju pada krisis Vinicius, yang dampaknya bisa meluas hingga ke salah satu pertandingan terpenting musim ini.



