Saluran Real Madrid soal insiden kekerasan: La Liga curang

Saluran resmi Real Madrid melontarkan kritik tajam terhadap sistem wasit di "La Liga", dengan menyebut kompetisi tersebut "curang", setelah tim "Los Blancos" bermain imbang 1-1 melawan tim tamu Girona, hari Jumat ini di Stadion Santiago Bernabéu, dalam laga pekan ke-31 Liga Spanyol.

Saluran tersebut mengungkapkan keterkejutannya yang mendalam atas beberapa keputusan yang terjadi dalam pertandingan tersebut, khususnya pengabaian penalti yang digambarkannya sebagai "sangat jelas" untuk bintang Prancis, Kylian Mbappé.

Saluran tersebut membandingkan keputusan wasit selama pertandingan: "Ketika Mbappé merebut bola dan hampir mencetak gol di babak pertama, wasit langsung menyatakan pelanggaran karena menyentuh wajah bek. Namun, ketika Mbappé terkena pukulan di wajah, tendangan penalti tidak diberikan."

Dan menambahkan: "Perbedaan interpretasi ini membuka banyak pertanyaan, terutama dengan ketidakkonsistenan keputusan dalam pertandingan yang sama, di mana permainan dihentikan pada momen lain karena 'kontak ringan', yang dianggap pelanggaran terhadap wajah bek."

Dia mencatat bahwa "ini bukan lagi sekadar kesalahan individu, melainkan telah menjadi bahan perdebatan berkelanjutan mengenai ketidakkonsistenan standar wasit dalam pertandingan liga."