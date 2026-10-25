Tinggal beberapa jam lagi sebelum El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid dimulai di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kesepuluh LaLiga Spanyol.

Barcelona memuncaki klasemen LaLiga dengan nilai sempurna, setelah menang dalam 9 pekan pertama, unggul 6 poin atas Real Madrid.

Masih belum diketahui apakah laga El Clasico akan diwarnai insiden-insiden kontroversial, atau berlangsung tanpa gejolak sama sekali.

Namun, saluran televisi Real Madrid mendahului keadaan, karena mereka menilai laga El Clasico tidak akan berjalan biasa dari sisi perwasitan.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa saluran televisi Real Madrid, melalui program "Hari Ini Kita Bermain", telah menekan lebih awal wasit El Clasico, Martinez Munuera.

Para pengelola program milik klub kerajaan itu mengatakan, "Kami tidak mengatakan ini sekadar bicara, melainkan berdasarkan data dan statistik."

Saluran televisi Real Madrid pun menayangkan dan menganalisis gambar-gambar kesalahan perwasitan sebelumnya yang dilakukan oleh Martinez Munuera, wasit El Clasico, dan Iglesias Villanueva, yang bertanggung jawab atas teknologi asisten wasit video.

Mereka menambahkan di akhir pembicaraannya, "Kami merujuk pada sampel yang mencakup ratusan pertandingan selama bertahun-tahun terakhir, dan tidak mungkin Real Madrid berada di sisi yang sepenuhnya berlawanan dengan Barcelona dalam hal keputusan-keputusan perwasitan."