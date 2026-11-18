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Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), menegaskan bahwa Arab Saudi tengah bersiap menyajikan edisi istimewa Piala Asia 2027. Ia yakin panitia penyelenggara dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi mampu menghadirkan turnamen terbaik sepanjang sejarah kompetisi ini, setelah keputusan penjadwalan ulang disahkan sehingga turnamen akan digelar pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

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Presiden AFC membahas keputusan tersebut dalam wawancara khusus dengan surat kabar "Asharq Al-Awsat", seusai rapat Komite Eksekutif AFC yang digelar di ibu kota Thailand, Bangkok. Ia menjelaskan bahwa penundaan turnamen menjadi isu paling menonjol dalam agenda rapat, yang ia sebut singkat karena sedikitnya topik yang masuk dalam agenda.

Sheikh Salman bin Ibrahim mengatakan: "Rapatnya singkat dan poin dalam agenda hanya sedikit. Yang paling utama adalah penundaan Piala Asia ke Desember 2027. Saya rasa semua pihak sepakat dengan keinginan kami untuk menyaksikan turnamen ini pada waktu terbaik, dan itu sudah disepakati bersama panitia penyelenggara serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi."

Presiden AFC itu optimistis terhadap kemampuan Arab Saudi sebagai penyelenggara dan menegaskan bahwa negara tersebut memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menyajikan turnamen yang istimewa. Ia menambahkan: "Kami tahu Federasi Sepak Bola Arab Saudi akan menyelenggarakan turnamen terbaik sepanjang sejarah Piala Asia, dan kami mendoakan kesuksesan bagi mereka."

Terkait alasan perubahan jadwal turnamen, Salman bin Ibrahim menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak diambil sepihak oleh AFC , melainkan hasil konsultasi luas yang melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan federasi terkait, serta dengan mendengarkan pandangan tim-tim nasional peserta, demi memastikan kompetisi berlangsung dalam kondisi yang tepat.

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Presiden konfederasi kontinental itu berkata: "Keputusan ini diambil bersama oleh semua pihak, baik panitia penyelenggara, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, maupun AFC, juga setelah mendengarkan pendapat tim-tim nasional peserta. Kami ingin turnamen ini berlangsung dalam suasana terbaik dan memilih waktu yang paling tepat untuknya."

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Salman bin Ibrahim menyebut bahwa jadwal edisi berikutnya menjadi salah satu faktor yang membantu penentuan waktu baru. Ia menjelaskan bahwa Piala Asia selanjutnya akan digelar pada 2032, sehingga AFC memiliki ruang waktu yang cukup untuk menggelar kedua edisi tanpa tekanan akibat jadwal yang berdekatan.

Ia menambahkan: "Terlebih edisi Piala Asia berikutnya akan digelar pada 2032, yaitu pada tahun genap, jadi saya rasa kami punya cukup waktu untuk memilih jadwal yang tepat."

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Presiden AFC lalu beralih membahas hubungan antarfederasi nasional anggota dan sejauh mana kesamaan pandangan di tubuh organisasi kontinental tersebut. Ia mengaku puas dengan tingkat keharmonisan yang ada, dan menilai perbedaan sikap dalam beberapa hal bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan bagian wajar dari kerja kelembagaan.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kesepakatan di antara federasi-federasi Asia mencapai sekitar 90 persen, angka yang ia nilai positif dan mencerminkan stabilitas serta saling pengertian di dalam AFC, meski ada sejumlah kecil federasi yang mungkin memiliki pandangan berbeda soal beberapa isu.

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Dalam konteks ini, Sheikh Salman bin Ibrahim mengatakan: "Saya melihat ada kesepakatan sebesar 90 persen, dan ini hal yang positif. Jika ada tiga atau empat federasi yang tidak sepakat atau punya pendapat lain, itu hal yang wajar, sebagaimana terjadi dalam sidang umum konfederasi kontinental lain mana pun, atau bahkan di federasi lokal mana pun."

Presiden AFC itu menegaskan sulitnya mencapai konsensus penuh di antara seluruh anggota. Menurutnya, adanya perbedaan yang terbatas tidak mengurangi keberhasilan sistem kerja, selama mayoritas sepakat mengenai arah dan keputusan utama.

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Ia menambahkan: "Sulit menemukan kesepakatan 100 persen, tetapi jika kita mencapai 90 atau 95 persen, saya rasa kami menganggapnya sebagai keberhasilan."

Sebelumnya, Komite Eksekutif AFC secara resmi menyetujui penjadwalan ulang "Piala Asia 2027" di Arab Saudi dalam rapatnya di Bangkok. Turnamen tersebut kini akan berlangsung pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028, menggantikan jadwal sebelumnya. Keputusan itu diambil menjelang malam penganugerahan tahunan konfederasi kontinental tersebut.