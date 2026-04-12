Salah satunya pergi sambil menangis... Tabrakan mengerikan yang dialami duo Tottenham saat melawan Sunderland

Duo Tottenham, Antonin Kinski dan Cristian Romero, mengalami tabrakan mengerikan saat tim mereka kalah dari Sunderland.

Tottenham, yang sedang berjuang untuk bertahan di liga, sudah tertinggal 1-0 setelah gol pembuka dari Nordi Mokeli.

Surat kabar "The Sun" melaporkan, beberapa saat kemudian, kekhawatiran melanda ketika tampak bahwa Brian Probie, pemain Sunderland, mendorong Romero sebelum bertabrakan dengan Kinski, setelah berlari ke belakang untuk mengejar bola.

Bintang Sunderland, Noah Sadki, segera memanggil tim medis untuk merawat para pemain Tottenham.

Setelah jeda yang cukup lama di mana kedua pemain menerima perawatan di lapangan, Romero akhirnya meninggalkan lapangan sambil menangis.

Brandon Austin disiapkan sebagai pengganti potensial untuk Kinski di tengah kekhawatiran mengenai kiper asal Ceko tersebut.

Namun, Kinski akhirnya tetap bermain karena ia mengenakan perban yang melilit kepalanya.

Bagi Romero, ini adalah momen menyakitkan lainnya setelah sebelumnya ia diganti karena kekhawatiran akan cedera gegar otak selama pertandingan melawan Atlético Madrid bulan lalu.

Para penggemar memuji Romero setelah dia keluar karena cedera dan terlihat sangat terpukul.

Seorang pengguna menulis di situs "X": "Timnya memang berada di zona degradasi, dan sekarang dia mengalami cedera parah, pasti kita merasa kasihan padanya."

Yang lain menambahkan: "Ya, saya tidak siap melihat Romero menangis... itu benar-benar menghancurkan hati saya."

Ini adalah momen terakhir dalam pertandingan setelah Tottenham mendapatkan tendangan penalti, tetapi teknologi Video Assistant Referee (VAR) membatalkan keputusan tersebut.

Tampaknya Kolo Muani terjatuh di area penalti akibat kontak dengan Omar Aldrete dan Luke O'Neill.

Namun, setelah wasit Rob Jones memeriksa layar, ia membatalkan keputusan yang diambilnya di lapangan.

Gol pembuka Mokeli yang melenceng jauh pada menit ke-61 terbukti menjadi momen penentu saat Sunderland menang 1-0.

Tottenham kalah 0-1 dari tuan rumah Sunderland dalam pertandingan yang digelar Minggu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Premier Inggris.

Tottenham kini berada di zona degradasi Liga Premier Inggris dengan menempati peringkat ke-18 dengan 30 poin.

