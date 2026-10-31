Pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or 2026 mengungkap sebuah paradoks menarik terkait Lionel Messi dan Ousmane Dembele. Sementara sang bintang Argentina menempati peringkat kelima dalam klasemen akhir, ia dipilih oleh 6 negara di posisi pertama, sedangkan pemain Prancis yang memenangkan penghargaan pada edisi 2025 itu tidak memperoleh satu suara pun di posisi pertama dari negara mana pun.

Menurut rincian pemungutan suara yang diungkap majalah "France Football" dan disoroti oleh surat kabar Spanyol "AS", para pemberi suara dari Brasil, Argentina, Panama, Belarus, Uni Emirat Arab, dan China memilih Messi di posisi pertama, meski ia mengakhiri persaingan di luar empat besar.

Adapun Dembele, yang berada di peringkat ketujuh dalam klasemen akhir, memperoleh posisi kedua dalam daftar para pemberi suara dari tujuh negara, yaitu Burkina Faso, China, Prancis, Georgia, Haiti, Makedonia Utara, dan Nigeria, tetapi ia tidak meraih satu suara pun di posisi pertama.

Mbappe hadir dalam pemungutan suara China

Dalam rincian pemungutan suara, China menempatkan Kylian Mbappe di posisi kelima, sementara pemberi suara dari Paraguay memilihnya di posisi ketiga. Di tingkat benua Afrika, sembilan dari 20 negara yang ikut serta dalam pemungutan suara memilih Mbappe di posisi pertama.

Erling Haaland tidak lebih beruntung daripada Dembele dalam perolehan suara posisi pertama; tidak ada satu pun pemberi suara yang menempatkannya di puncak, sementara perwakilan Kroasia, Irlandia Utara, dan Norwegia memilihnya di posisi kedua.

Adapun Michael Olise, jurnalis perwakilan Curaçao adalah satu-satunya yang memilihnya di posisi pertama.