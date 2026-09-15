"Salah satu dari banyak": Lothar Matthäus membalas pernyataan Lamine Yamal soal Ballon d'Or

Kepada Sky, mantan pemain timnas Jerman dengan jumlah penampilan terbanyak itu menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak melihat penyerang Barcelona berusia 19 tahun tersebut sebagai favorit utama untuk memenangkan penghargaan bergengsi itu.

"Lamine Yamal menjadi juara dunia bersama Spanyol dan menjuarai liga bersama Barcelona, tetapi dia tidak terlalu menonjol dibanding pemain lain," jelas Matthäus. Di tim Spanyol, yang menjadi juara turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dia hanya "salah satu dari banyak pemain", sementara perbedaan justru dibuat oleh pemain-pemain lain.

Yamal "tidak pernah masuk ke dalam alur permainan yang pernah membuatnya bersinar di masa lalu dan yang kembali ia miliki pada musim ini". Pemain 19 tahun itu adalah "pemain yang luar biasa, tetapi terlepas dari dua kesuksesan besar itu, ini bukan tahun Lamine Yamal", kata Matthäus.

Sebaliknya, favorit pribadi pria 65 tahun itu adalah penyerang Bayern Munich, Harry Kane. "Dia memenangkan Sepatu Emas, mencetak gol di Piala Dunia, dan membuat gol-gol penting di Liga Champions. Selain itu, dia memenangkan dua gelar bersama FC Bayern dan mencapai semifinal Liga Champions serta Piala Dunia."

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Seberapa besar peluang Lamine Yamal untuk meraih Ballon d'Or?

Baru-baru ini Yamal sempat menarik perhatian lewat pernyataannya, yang menyebut bahwa secara pribadi ia melihat dirinya sebagai favorit untuk memenangi Ballon d'Or. "(Kylian) Mbappe dan saya, kami adalah dua yang terbaik di dunia, tetapi saya percaya, tahun ini saya pantas mendapatkannya. Bagi saya itu jelas, dan siapa pun yang menonton pertandingan tahu itu."

Bersama seragam FC Barcelona, winger itu memenangi gelar LaLiga tahun lalu, dengan total mencatatkan 42 kontribusi gol di semua kompetisi (24 gol, 18 assist) dalam 45 penampilan. Argumen terbesarnya untuk memenangi penghargaan itu tanpa diragukan lagi adalah gelar Piala Dunia bersama Spanyol.

Gala Ballon d'Or akan berlangsung pada 26 Oktober di London. Sejak 2022, penghargaan itu tidak lagi diberikan kepada pemain terbaik dalam satu tahun kalender, melainkan dalam satu musim. Pada 2025, Ousmane Dembele dianugerahi penghargaan tersebut - untuk pertama kalinya.