Pembicaraan di Trabzon kini bukan lagi soal sekadar awal yang bagus, melainkan tentang fenomena baru di depan gawang yang membawa nama yang dicintai setiap orang Mesir. Semua mata tertuju pada bintang Mesir Mohamed Salah, yang hanya dalam beberapa pekan berubah menjadi ikon bagi para pendukung Trabzonspor, dan kini bersiap menghadapi tantangan baru berupa mencetak gol Eropa pertamanya dengan seragam merah marun dan biru melawan klub Finlandia, KuPS Kuopio.

Salah (34 tahun) memasuki laga ini sebagai pemuncak daftar pencetak gol Liga Super Turki dengan koleksi 7 gol, dalam awal musim meledak yang tak diduga siapa pun. Hanya dalam tujuh pekan pertama, bintang Mesir itu terlibat langsung dalam 10 gol dari total 16 gol yang dicetak Trabzonspor, dengan mencatatkan 7 gol dan 3 assist, menjadikannya senjata serang paling berbahaya dalam skuad tim.

Laga melawan KuPS Kuopio memiliki arti khusus bagi Salah, menurut situs Turki "61saat", karena akan menjadi penampilan Eropa ketiganya dengan kostum Trabzonspor, setelah sebelumnya tampil dalam dua laga play-off kualifikasi Liga Europa melawan klub Hungaria, Ferencvaros. Ia bermain penuh 90 menit pada laga pertama yang berakhir dengan kekalahan 1-0 di kandang sendiri, dan 64 menit pada laga kedua yang berakhir dengan kekalahan pahit 4-0 di markas lawan.

Meski memiliki pengalaman Eropa yang sangat besar, dengan catatan 50 gol di Liga Champions, 4 gol di babak kualifikasinya, dan 10 gol di Liga Europa sepanjang kariernya, Salah masih mencari gol pertamanya bersama Trabzonspor di level benua.

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Perjalanan Salah mencetak gol bersama tim ini dimulai dari bangku cadangan, saat ia pertama kali tampil pada menit ke-58 dalam laga melawan Kasimpasa, sebelum meledak di pertandingan melawan Basaksehir yang ia mulai sebagai pemain inti dan mencetak dua gol yang membawa timnya menang 2-1.

Ia melanjutkan kebiasaannya mengoyak jala gawang melawan Amedspor, lalu menambah koleksinya menjadi 4 gol melalui titik penalti melawan Genclerbirligi, sebelum mencapai puncaknya dengan mencetak hat-trick historis di derbi melawan Galatasaray, sehingga berbagi puncak daftar pencetak gol dengan Urban, pemain Amedspor, dengan 7 gol.

Penampilan cemerlang ini tak luput dari perhatian media internasional. Kanal Al Jazeera menurunkan laporan khusus yang menegaskan bahwa Salah mematahkan rekor dengan keterlibatan langsung dalam 10 gol selama 7 pertandingan pertamanya di liga. Surat kabar Inggris "Liverpool Echo" juga menyoroti performa mengesankannya, menyebut kilaunya dengan tiga gol dan satu assist di derbi Galatasaray, ditambah assist untuk gol rekannya Frankolino dalam laga tandang melawan Samsunspor.

Di level kolektif, angka-angka mengungkap fenomena mencetak gol yang unik dari Trabzonspor musim ini, di mana tim mencetak 75% golnya di babak pertama, yakni 12 gol dari total 16, termasuk 5 gol pada 15 menit pertama, dua gol antara menit 16 dan 30, serta 5 gol antara menit 31 dan 45, dengan rata-rata 2,29 gol per pertandingan.

Sebaliknya, tim tidak mencetak satu gol pun antara menit 46 dan 60, hanya dua gol antara menit 61 dan 75, dan dua gol lainnya pada masa tambahan waktu.

Kilau Trabzonspor tak hanya terbatas pada lini serang, tetapi juga merambah sisi pertahanan, di mana tim hanya kebobolan 5 gol dalam 7 pertandingan, 3 di antaranya pada babak pertama dan dua gol pada babak kedua. Hal ini mencerminkan harmoni besar di lini belakang serta penampilan menonjol kiper Onana yang punya peran krusial dalam soliditas pertahanan tersebut.







