Salah memimpin timnas Mesir... Susunan pemain resmi untuk laga Mesir melawan Australia

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengumumkan susunan timnya yang bersiap menghadapi pertandingan yang dinantikan melawan Australia, Jumat malam ini di Stadion Dallas, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Mesir berhasil, dalam partisipasi keempatnya di Piala Dunia, melaju melewati babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan 5 poin, berkat hasil imbang melawan Belgia (1-1) dan kemenangan atas Selandia Baru (3-1)—yang menjadi kemenangan pertama dalam sejarah mereka di Piala Dunia—serta hasil imbang melawan Iran (1-1).

Sedangkan Australia, yang berpartisipasi di Piala Dunia untuk ketujuh kalinya dalam sejarahnya, lolos ke babak ini setelah menempati posisi kedua di Grup 4 dengan raihan 4 poin, berkat kemenangan atas Turki (2-0) dan kekalahan dari Amerika Serikat dengan skor yang sama, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Paraguay.

Australia kini berupaya menyamai hasil terbaiknya di Piala Dunia, di mana mereka sebelumnya telah dua kali mencapai babak 16 besar pada edisi Jerman 2006 dan Qatar 2022.

Dalam susunan pemain Mesir, Karim Hafez diturunkan sebagai bek kiri karena cedera yang dialami Fathouh, sementara Hamdi Fathi diturunkan di lini tengah menggantikan Muhannad Lasheen yang sedang menjalani skorsing. Kabar baiknya adalah kembalinya bintang Mohamed Salah yang sempat mengalami cedera dalam pertandingan terakhir melawan Iran.

Berikut ini susunan pemain timnas Mesir:

Penjaga gawang: Mustafa Shubair

Barisan pertahanan: Mohamed Hani – Rami Rabia – Yasser Ibrahim – Karim Hafez

Lini tengah: Imam Ashour – Mustafa Zico – Hamdi Fathi – Marwan Attia

Lini depan: Mohamed Salah - Omar Marmoush

Selain itu, Tony Popovic, pelatih Australia, juga mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Penjaga gawang: Patrick Beach

Barisan pertahanan: Alessandro Circati - Jordan Bos - Aziz Behić - Harry Sutar - Lucas Herrington

Lini tengah: Connor Metcalfe - Aiden O'Neill - Jackson Irvine

Lini serang: Nestori Iranconda – Christian Volpato