Bintang Mesir Mohamed Salah tampil bersinar dalam pertandingan klubnya Trabzonspor melawan KuPS Finlandia, pada pekan pertama UEFA Conference League.

Salah menciptakan gol pertama pada menit ketiga, sebelum ia sendiri mencatatkan namanya pada gol kedua di menit 44, dan digantikan pada menit 55.

Menurut jaringan statistik Opta, Mohamed Salah kini menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang sukses mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan di Liga Champions, Liga Europa, dan Conference League.

Opta melanjutkan, "Tiga pemain yang mencapai pencapaian ini adalah Mohamed Salah, Cody Gakpo, dan Mario Gotze."

Mohamed Salah sedang menjalani periode istimewa bersama klubnya Trabzonspor, di mana ia saat ini memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Super Turki dengan koleksi 7 gol.

Perlu dicatat bahwa Trabzonspor akan menghadapi Hearts pada Kamis mendatang, pada pekan kedua UEFA Conference League.