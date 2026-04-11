Salah (33) dan Ngumoha (17) memimpin Liverpool meraih kemenangan di Anfield

Liverpool akhirnya kembali merasakan kemenangan. Setelah menelan tiga kekalahan beruntun, tim asuhan Arne Slot berhasil mengalahkan Fulham 2-0 pada Sabtu malam. Rio Ngumoha dan Mohamed Salah mencetak gol-gol tersebut.

Di Liverpool, dua pemain asal Belanda turun sebagai starter. Virgil van Dijk di lini belakang tengah dan Cody Gakpo di posisi penyerang. Ryan Gravenberch harus duduk di bangku cadangan. Salah juga turun sejak awal, setelah pada Rabu malam ia harus duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat melawan Paris Saint-Germain (kalah 0-2).





Pada fase awal, kedua tim memiliki beberapa peluang, meski Liverpool jelas lebih unggul. Namun, peluang terbesar pertama justru dimiliki oleh Harry Wilson dari Fulham, yang melepaskan bola melambung tipis di atas gawang Giorgi Mamardashvili.

Beberapa menit kemudian, The Reds unggul melalui Ngumoha. Bakat muda berusia 17 tahun itu masuk dari sisi kiri dan melepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Dengan demikian, ia kini menjadi pencetak gol termuda Liverpool sepanjang sejarah dalam laga Premier League di Anfield.

Tak lama setelah itu, tim tuan rumah memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Sebuah umpan di kotak penalti diterima oleh Gakpo, yang kemudian mengoper bola kepada Salah. Pemain asal Mesir itu tidak ragu-ragu dan langsung melepaskan tembakan tanpa mengontrol bola ke sudut jauh gawang.

Di babak kedua, Liverpool masih memiliki peluang besar untuk mencetak gol ketiga melalui Gakpo, yang gagal mengontrol umpan silang indah dari Jeremie Frimpong, serta Alexis Mac Allister, namun gol tersebut tak kunjung tercipta.

Dengan kemenangan ini, Liverpool memperkuat posisi kelima. Chelsea tertinggal empat poin, namun juga telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit. Klub tersebut akan bertanding melawan Manchester City pada hari Minggu.



