Cara menonton Zimbabwe vs Guinea Khatulistiwa dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 16 Nov 2026 - 08.00

Zimbabwe menjamu Guinea Khatulistiwa dalam pertandingan kualifikasi Piala Afrika Grup E. Kedua tim ingin memperlebar jarak di klasemen setelah mengawali kiprah mereka dengan hasil yang berimbang.

Zimbabwe memasuki laga ini di posisi kedua Grup E, dengan kepercayaan diri meningkat berkat kemenangan baru-baru ini atas Sierra Leone. Mereka juga telah menunjukkan kemampuan meraih hasil dalam kondisi sulit. Tim asuhan Ramon Catala tampil kompetitif sepanjang kualifikasi dan ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk semakin unggul.

Guinea Khatulistiwa juga datang setelah mengalahkan Sierra Leone dalam laga kualifikasi terakhir mereka, tetapi kekalahan telak dari RD Kongo pada awal kiprah mereka membuat posisi di grup belum pasti. Tim asuhan Vincenzo Alberto Annese membutuhkan hasil positif untuk tetap bersaing.

Kedua tim bertemu pada laga sebelumnya yang berakhir tanpa gol, sehingga sejauh ini belum ada yang mampu mengungguli lawannya dalam pertemuan mereka. Hasil imbang itu menambah sengit laga kali ini.

Kedua tim sama-sama meraih satu kemenangan dan menelan satu kekalahan dalam laga-laga awal kualifikasi sebelum bermain imbang satu sama lain. Persaingan di grup pun tetap ketat. Kemenangan di sini bisa menjadi penentu tim mana yang dapat menentukan sendiri jalan mereka menuju Piala Afrika.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Zimbabwe vs Guinea Khatulistiwa secara langsung.

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