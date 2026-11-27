Cara menonton Woking vs Barrow dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

National League - Pekan 20 28 Nov 2026 - 07.30 Laithwaite Community Stadium

Woking menjamu Barrow dalam laga National League di Laithwaite Community Stadium, setelah kedua tim sama-sama bermain pada tengah pekan.

Woking menempati posisi ke-14 di klasemen dan ditangani Craig Ross. Mereka mengalahkan Worthing 4-3 pada Selasa malam, hasil yang membuat mereka bangkit dari kekalahan telak pada Sabtu.

Kekalahan itu terjadi di kandang FC Halifax Town, saat Woking takluk 5-0. Pertahanan mereka mendapat tekanan berat dalam beberapa pekan terakhir, dan laga melawan Worthing kembali menghasilkan banyak gol bagi kedua tim.

Barrow datang dengan menempati posisi kesembilan di bawah arahan Adam Murray. Mereka menang 1-0 di kandang Boston United pada Selasa, sebagai respons atas kekalahan 2-0 di kandang Carlisle United tiga hari sebelumnya.

Tim asuhan Murray belakangan sulit dibobol saat bermain tandang. Mereka menang 3-0 di kandang Gateshead pada 14 November dan menyingkirkan Gillingham dari Piala FA dengan kemenangan 1-0 sepekan kemudian. Karena itu, mereka bertandang dengan kepercayaan diri terhadap catatan pertahanannya.

Woking perlu memperkuat pertahanan agar Barrow tidak melanjutkan rentetan hasil tersebut. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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