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Conference League
team-logoSt.Truiden
Daio Wasabi Stayen Stadium
team-logoBrann
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Saksikan VV St. Truiden vs. Brann secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

St.Truiden vs Brann
St.Truiden
Brann
Conference League

VV St. Truiden menghadapi Brann di Conference League. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan langsung pertandingan ini di TV dan melalui live streaming hari ini?

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VV St. Truiden vs. Brann: Waktu sepak mula

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Conference League - Pekan 3
Daio Wasabi Stayen Stadium

Pertandingan antara VV St. Truiden dan Brann dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Cara menonton VV St. Truiden vs. Brann secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada VV St. Truiden dan Brann?

St. Truiden datang dengan catatan beragam dalam lima pertandingan kompetitif terakhir: dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan. Dalam periode itu, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali. Terakhir, St. Truiden kalah 1-2 di kandang dari Oud-Heverlee Leuven di liga Belgia. Sisi positifnya, St. Truiden memenangi dua penampilan terakhir mereka di Conference League, termasuk kemenangan 1-0 di kandang FC Midtjylland.

Brann mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Tim asal Norwegia itu mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali. Kemenangan terbaru, 3-2 atas Molde di Eliteserien, melanjutkan tren positif tersebut. Di Conference League, Brann terakhir menang 4-1 di kandang FK Kauno Zalgiris.

STT

STT - Performa

IBE
M2-0
LOM
M4-1
MID
M0-1
CLB
K3-2
OHL
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BRA

BRA - Performa

VAL
K3-1
KZA
M1-4
LIL
K3-2
GRU
M0-2
MOL
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

VV St. Truiden vs. Brann: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain St.Truiden vs Brann

Manajer

  • F. De Meyer

VV St. Truiden vs. Brann: Performa

STT

STT - Performa

IBE
M2-0
LOM
M4-1
MID
M0-1
CLB
K3-2
OHL
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BRA

BRA - Performa

VAL
K3-1
KZA
M1-4
LIL
K3-2
GRU
M0-2
MOL
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

VV St. Truiden vs. Brann: Rekor pertemuan langsung

VV St. Truiden vs. Brann: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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