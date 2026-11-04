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VV St. Truiden vs. Brann: Waktu sepak mula

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Pertandingan antara VV St. Truiden dan Brann dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Cara menonton VV St. Truiden vs. Brann secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada VV St. Truiden dan Brann?

St. Truiden datang dengan catatan beragam dalam lima pertandingan kompetitif terakhir: dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan. Dalam periode itu, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali. Terakhir, St. Truiden kalah 1-2 di kandang dari Oud-Heverlee Leuven di liga Belgia. Sisi positifnya, St. Truiden memenangi dua penampilan terakhir mereka di Conference League, termasuk kemenangan 1-0 di kandang FC Midtjylland.

Brann mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Tim asal Norwegia itu mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali. Kemenangan terbaru, 3-2 atas Molde di Eliteserien, melanjutkan tren positif tersebut. Di Conference League, Brann terakhir menang 4-1 di kandang FK Kauno Zalgiris.

VV St. Truiden vs. Brann: Susunan pemain

VV St. Truiden vs. Brann: Performa

VV St. Truiden vs. Brann: Rekor pertemuan langsung

VV St. Truiden vs. Brann: Klasemen