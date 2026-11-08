Cara menonton Villarreal vs Getafe dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 12.30 Estadio de la Ceramica

Villarreal menjamu Getafe di Estadio de la Ceramica dalam laga LaLiga saat kedua tim berada dalam kondisi yang berbeda, tetapi sama-sama rumit. Kapal Selam Kuning menempati peringkat ke-10 klasemen dan bertekad bangkit di kandang setelah melewati pekan yang penuh gejolak.

Penampilan Villarreal dalam laga-laga terakhirnya di Eropa berakhir buruk. Kekalahan telak 6-0 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions menyisakan banyak pertanyaan yang harus dijawab tim asuhan Inigo Perez, setelah mereka kebobolan empat gol dalam 17 menit pertama. Kekalahan 0-1 dari Espanyol pada laga LaLiga sebelumnya semakin menambah tekanan menjelang akhir pekan ini.

Getafe datang dengan menempati peringkat ke-13 dan membawa persoalannya sendiri. Tim asuhan Pepe Bordalas kalah 1-0 dari Brighton di Conference League pada Kamis, hasil yang memperpanjang rangkaian hasil beragam mereka di berbagai kompetisi belakangan ini.

Namun, Getafe telah menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil saat dibutuhkan. Kemenangan 3-1 atas Sevilla di LaLiga beberapa hari sebelum kekalahan dari Brighton memperlihatkan kemampuan Bordalas mengatur timnya untuk menyakiti lawan lewat serangan balik. Mereka akan berusaha memanfaatkan setiap ketidakpastian di lini pertahanan Villarreal dalam pertandingan ini.

Rekor pertemuan kedua tim menambah daya tarik laga ini. Villarreal menang 2-0 dalam pertemuan terakhir, tetapi Getafe memenangi pertemuan sebelumnya. Kedua tim tidak bisa meremehkan satu sama lain.

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