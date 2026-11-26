Cara menonton Viktoria Plzen vs Benfica menggunakan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Doosan Arena Plzen

Viktoria Plzen menjamu Benfica di Doosan Arena, Plzen, dalam laga fase liga Liga Europa.

Perbedaan posisi mereka di klasemen mencolok. Benfica berada di urutan pertama, sedangkan Plzen di posisi ke-30.

Tim asuhan Radoslav Kovac datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Mereka menang 2-1 di kandang Bohemians 1905 dalam laga First League pada 21 November dan tidak kalah dalam lima pertandingan terakhir.

Plzen juga meraih kemenangan 1-0 di kandang Lillestroem dalam kompetisi ini pada awal November. Hasil itu menjadi modal bagi mereka untuk bermain di kandang.

Benfica, yang dipimpin Marco Silva, memenangi lima pertandingan terakhir mereka. Yang terbaru adalah kemenangan 3-1 di kandang Torreense dalam laga Taca de Portugal pada 22 November.

Mereka juga mengalahkan Lech Poznan 3-1 di Liga Europa pada awal bulan ini, sehingga tim tamu datang ke Ceko dengan kepercayaan diri tinggi.