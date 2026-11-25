Cara menyaksikan Viktoria Plzen vs Benfica dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Doosan Arena Plzen

Viktoria Plzen menjamu Benfica di Doosan Arena, Plzen, dalam pertandingan fase liga Liga Europa.

Perbedaan posisi keduanya di klasemen sangat mencolok. Benfica berada di peringkat pertama, sedangkan Plzen di posisi ke-30.

Tim asuhan Radoslav Kovac datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Mereka mengalahkan Bohemians 1905 dengan skor 2-1 di kandang lawan dalam First League pada 21 November dan tidak kalah dalam lima pertandingan terakhir.

Plzen juga meraih kemenangan 1-0 di kandang Lillestroem dalam kompetisi ini pada awal November. Hasil itu menjadi modal bagi mereka saat bermain di kandang.

Benfica, yang ditangani Marco Silva, memenangi kelima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru adalah kemenangan 3-1 di kandang Torreense dalam Taca de Portugal pada 22 November.

Mereka juga mengalahkan Lech Poznan 3-1 di Liga Europa pada awal bulan ini. Karena itu, tim tamu datang ke Ceko dengan kepercayaan diri tinggi.

Berikut informasi yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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