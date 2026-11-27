Venezia vs Bologna akan disiarkan langsung di DAZN dan Sky Sport. Pertandingan ini juga dapat ditonton melalui streaming di NOW. Berikut pilihan siaran TV dan streaming: pilih platform yang Anda inginkan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

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Serie A - Pekan 13 27 Nov 2026 - 14.45 Stadio Pierluigi Penzo

Stadion Pierluigi Penzo di Venesia menjadi tempat berlangsungnya laga Venezia vs Bologna pada Jumat 27 November, dalam pekan ke-13 Serie A. Laga ini menjadi pertandingan pembuka pekan tersebut.

Venezia datang setelah menjalani malam yang berat di Allianz Stadium. Tim asuhan Davide Nicola kalah 4-0 dari Juventus setelah babak pertama berakhir tanpa gol dan pertahanannya runtuh pada babak kedua.

Bologna datang dengan suasana hati berbeda. Tim asuhan Raffaele Palladino bermain imbang 1-1 di Udine, tetapi sebelumnya meraih empat kemenangan dalam empat laga, termasuk kemenangan 2-4 di kandang Milan.

Bagi Venezia, posisi di klasemen menjadi masalah. Mereka menempati peringkat ke-20 dan hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir, yakni kemenangan 2-1 atas Udinese.

Bologna berada di posisi yang lebih nyaman, yakni peringkat kesembilan. Pertahanan mereka masih memberi peluang kepada lawan, tetapi lini serangnya mampu mencetak gol secara konsisten.

Terkait pemain yang absen, kedua tim harus menghadapi sejumlah cedera. Berikut tempat menonton pertandingan, waktu kick-off, dan perkiraan susunan pemain.

Kabar tim

Venezia asuhan Nicola harus bermain tanpa enam pemain: Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi, Marin Sverko, Thierry Correia, dan Toma Basic semuanya absen karena cedera. Perkiraan susunan pemain menempatkan Stankovic di bawah mistar, Juan Jesus, Moreno, dan Halhal di lini belakang, serta Adams dan Lauberbach sebagai duet penyerang. Bologna asuhan Palladino tidak diperkuat Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi, Torbjoern Lysaker Heggem, dan Jay Enem. Perkiraan susunan pemain Bologna menempatkan Skorupski di bawah mistar, Ferguson dan Pobega di lini tengah, serta Orsolini, Bernardeschi, dan Odgaard di depan. Tidak ada pemain dari kedua tim yang tercatat terkena skorsing, dan informasi terbaru akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Venezia mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A. Hasil terbarunya adalah kekalahan 4-0 dari Juventus pada 22 November, sementara satu-satunya kemenangan diraih dengan skor 2-1 atas Udinese pada 6 November. Di antaranya, mereka kalah 1-0 dari Como dan Genoa, serta 0-2 dari Inter. Secara keseluruhan, Venezia mencetak 2 gol dan kebobolan 9 gol. Bologna memiliki catatan sebaliknya, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Laga terakhir mereka berakhir 1-1 melawan Udinese pada 22 November, setelah sebelumnya menang 2-4 di kandang Milan. Dalam lima pertandingan, Bologna mencetak 11 gol dan kebobolan 5 gol, serta sekali mencatat nirbobol saat menang 0-2 di Cagliari.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 29 Maret 2025, ketika Bologna menang 0-1 di kandang Venezia dalam laga Serie A. Dari lima pertemuan yang disebutkan, catatannya berimbang: masing-masing meraih dua kemenangan dan sekali bermain imbang, yakni 1-1 pada Februari 2002. Bologna mencetak 8 gol, sedangkan Venezia 6 gol. Kemenangan Venezia 4-3 pada Mei 2022 menjadi laga dengan gol terbanyak di antara kelima pertemuan tersebut.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Venezia menempati peringkat ke-20, sementara Bologna berada di peringkat ke-9.