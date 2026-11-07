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LaLiga
team-logoValencia
Estadio Mestalla
team-logoReal Madrid
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Saksikan Valencia vs Real Madrid secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga

Panduan lengkap cara menonton Valencia vs Real Madrid secara langsung dalam laga La Liga hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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LaLiga - Pekan 12
Estadio Mestalla

Susunan Pemain Valencia vs Real Madrid

5-3-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Formasi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluJ. GayaJ. GayaP. MaffeoP. MaffeoC. TarregaC. TarregaJ. De HaasJ. De HaasJ. GuerraJ. GuerraG. RodriguezG. RodriguezA. MayolA. MayolA. DanjumaA. DanjumaU. SadiqU. SadiqT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateF. ValverdeF. ValverdeB. SilvaB. SilvaY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
5-3-2
Valencia

Susunan Pemain Utama

Real Madrid

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Aguirre
  • J. Mourinho

Real Madrid bertandang ke Estadio Mestalla untuk menghadapi Valencia pada pekan ke-12 LaLiga. Tim asuhan Jose Mourinho berupaya terus menekan para pesaing di papan atas klasemen.

Valencia berada di peringkat ke-19 klasemen dan kesulitan tampil konsisten musim ini. Namun, tim asuhan Javier Aguirre yakin bisa menyulitkan tim tamu yang telah diperingatkan soal pertandingan seperti ini. Mourinho sendiri secara terbuka membicarakan ancaman dari lawan yang segar, cukup beristirahat, dan tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan.

Madrid datang dengan performa apik setelah memenangi lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Kemenangan 3-0 atas Racing Santander akhir pekan lalu disusul kemenangan 3-2 atas AEK Athens di Liga Champions pada pertengahan pekan. Skuad Mourinho pun tampak semakin teruji menjelang akhir pekan.

Absennya Vinicius Junior karena skorsing menjadi perhatian utama terkait kondisi skuad tim tamu. Pemain Brasil itu diistirahatkan pada pertengahan pekan untuk lawatan ke Athena, tetapi skorsing yang terpisah membuatnya tidak bisa tampil di Mestalla. Mourinho pun harus mengatur ulang pilihan pemain di lini serang.

Mourinho berbicara terus terang dalam sesi menjelang pertandingan. Ia mengakui ingin Atletico Madrid dan Barcelona sama-sama kehilangan poin saat keduanya berhadapan akhir pekan ini. Kemenangan Madrid di Mestalla, ditambah hasil yang membuat salah satu atau kedua tim tersebut kehilangan poin, akan mengubah secara drastis persaingan perebutan gelar.

Dengan persaingan gelar LaLiga yang kian ketat dan atmosfer laga tandang di Mestalla yang dipastikan bergemuruh, pertandingan ini sangat penting bagi kedua klub. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Valencia vs Real Madrid secara langsung.

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