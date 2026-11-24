Cara menonton Uruguay U17 vs Prancis U17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 25 Nov 2026 - 08.30

Uruguay U17 menghadapi Prancis U17 di Grup D Piala Dunia U17. Dua tim teratas klasemen itu akan saling berhadapan. Lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Uruguay datang dengan performa kuat. Mereka mengalahkan Haiti U17 4-1 dalam pertandingan terakhir, setelah menang 3-2 atas Arab Saudi U17, dan kini memuncaki grup.

Prancis berada di posisi kedua, tetapi momentum mereka melemah. Prancis U17 kalah 1-0 dari Arab Saudi U17 dalam pertandingan terakhir, setelah membuka turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Haiti U17.

Hasil pada laga pembuka itu menunjukkan kualitas serangan Prancis. Sebelum Piala Dunia, mereka mengalahkan Armenia U17 4-0 dan Luksemburg U17 3-0 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa, meski juga kalah 1-0 dari Italia U17 dalam kualifikasi yang sama.

Dua kemenangan Uruguay di turnamen ini sama-sama menghasilkan banyak gol. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali dalam dua laga tersebut, sehingga Prancis punya kesempatan menguji pertahanan mereka.

Bagi Prancis, ini kesempatan untuk bangkit setelah kekalahan dari Arab Saudi dan memangkas jarak dari pemuncak grup. Uruguay dapat memperkuat posisi mereka di tempat pertama.

Berikut cara mengikuti pertandingan ini, termasuk informasi saluran TV dan streaming.

Informasi siaran resmi untuk Uruguay U17 vs Prancis U17 saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan streaming akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

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