Cara menonton Ukraina vs Georgia menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Kosice Football Arena

Ukraina menjamu Georgia di Kosice Football Arena, Kosice, dalam pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B. Kedua tim datang dengan kondisi performa yang bertolak belakang.

Ukraina asuhan Andrea Maldera menjalani kampanye yang sulit. Mereka kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir, termasuk kekalahan beruntun dari Irlandia Utara dan Hungaria pada Oktober, dan menempati posisi ketiga klasemen grup menjelang laga ini.

Perjalanan Georgia di Nations League juga penuh gejolak. Tim asuhan Ramaz Svanadze berada di dasar klasemen Grup 2 setelah lima pertandingan, dengan empat kekalahan dalam lima laga terakhir. Kekalahan 2-0 dari Hungaria pada 14 November membuat posisi mereka genting.

Kedua tim bermain imbang 0-0 saat bertemu sebelumnya dalam kampanye ini, pada September di Tbilisi. Hasil itu kini terasa seperti kenangan lama bagi Georgia, yang belum meraih satu poin pun sejak saat itu.

Bagi Ukraina, kemenangan di sini akan meredakan sebagian tekanan yang menumpuk akibat rentetan hasil buruk. Bagi Georgia, tugasnya lebih mudah dirumuskan tetapi lebih sulit diwujudkan: menang atau menghadapi degradasi yang hampir pasti.