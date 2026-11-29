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Serie A - Pekan 13 29 Nov 2026 - 06.30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese menjamu Fiorentina pada Minggu, 29 November di Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine, dalam pertandingan pekan ke-13 Serie A. Sepak mula dijadwalkan pukul 12.30.

Bagi Udinese, laga ini sudah menjadi ujian penting. Tim asuhan Paolo Zanetti berada di posisi terakhir dalam klasemen yang mulai membuat mereka terdesak. Mereka datang setelah bermain imbang 1-1 di Bologna, hasil yang mengakhiri rentetan negatif.

Di Bologna, Udinese harus tampil tanpa Keinan Davis. Zanetti menjelaskan bahwa ia memilih lini serang tanpa penyerang tengah sebagai tumpuan, dengan Zaniolo bermain lebih maju. Zaniolo pula yang mencetak gol penyeimbang.

Fiorentina menjalani hari-hari yang lebih penuh tekanan. Kekalahan 3-0 di Monza pada Senin membuat Fiorentina kembali ke zona berbahaya dan memicu perdebatan tentang masa depan Paolo Vanoli. Ia mendapat dukungan klub, tetapi datang ke Udine dengan ruang yang sempit untuk melakukan kesalahan.

Tim asuhan Vanoli disamai lalu disalip Monza dan kini memandang klasemen dengan lebih cemas. Pemusatan latihan di Viola Park yang dimulai Kamis bertujuan mempersiapkan laga yang menentukan situasi sang pelatih saat ini.

Dalam pertemuan dua tim yang sama-sama membutuhkan poin, hasil pertandingan dapat mengubah suasana di kedua kubu. Berikut cara menonton Udinese vs Fiorentina di TV dan streaming.

Kabar tim

Udinese asuhan Paolo Zanetti belum banyak mendapatkan kembali pemainnya, karena Idrissa Gueye, Keinan Davis dan Nicolo Bertola masih absen. Perkiraan susunan pemain menempatkan Okoye di bawah mistar, Solet, Palma dan Kabasele di lini belakang, Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski dan Kamara di lini tengah, serta Zaniolo di depan.

Fiorentina asuhan Paolo Vanoli harus tampil tanpa Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil dan Viery. Tidak ada pemain dari kedua tim yang menjalani skorsing. Dalam perkiraan susunan pemain Fiorentina, De Gea menempati posisi penjaga gawang, dengan Jimenez, Valdepenas, Joao Mario dan Dragusin di belakang, Ndour dan Oulai di lini tengah, serta Mastantuono, Pedro Goncalves dan Gnonto di belakang Pellegrino. Kabar terbaru akan tersedia menjelang sepak mula.

Performa terkini

Udinese mencatat dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir Serie A, tanpa kemenangan. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Bologna pada 22 November. Sebelumnya, mereka kalah 2-1 di Venezia dan 5-2 dari Roma, serta bermain imbang 0-0 dengan Parma.

Dalam periode tersebut, Udinese mencetak empat gol dan kebobolan 11 kali. Mereka belum meraih kemenangan dalam rangkaian pertandingan itu.

Fiorentina mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 3-0 di Monza pada 23 November, didahului hasil imbang 2-2 dengan Juventus dan kemenangan 4-2 di markas Sassuolo. Rangkaian itu dilengkapi hasil imbang 2-2 dengan Atalanta dan kekalahan 2-1 dari Inter. Fiorentina mencetak 10 gol dan kebobolan delapan kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir adalah kemenangan 3-0 Udinese atas Fiorentina di Serie A pada 2 Maret 2026. Dalam lima pertemuan yang dihitung, Fiorentina menang dua kali, Udinese menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang, yakni 2-2 pada Januari 2024. Fiorentina mencetak 11 gol dan Udinese 10 gol.

Klasemen

Di Serie A, Udinese menempati posisi ke-19, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-16.