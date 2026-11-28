Pertandingan ini akan disiarkan oleh DAZN Italia. Berikut saluran TV dan pilihan streaming-nya: berlangganan untuk menyaksikan Udinese vs Fiorentina secara langsung.

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Serie A - Pekan 13 29 Nov 2026 - 06.30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese menjamu Fiorentina pada Minggu, 29 November di Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine, dalam laga pekan ke-13 Serie A. Kick-off dijadwalkan pukul 12.30.

Bagi Udinese, ini sudah menjadi laga penting. Tim asuhan Paolo Zanetti berada di dasar klasemen, dengan situasi yang kian mendesak. Mereka datang setelah bermain imbang 1-1 di kandang Bologna, hasil yang mengakhiri rentetan hasil buruk.

Di Bologna, Udinese harus bermain tanpa Keinan Davis. Zanetti menjelaskan bahwa ia memilih lini serang tanpa penyerang yang menjadi tumpuan, dengan Zaniolo ditempatkan lebih ke depan. Gol penyeimbang pun dicetak oleh Zaniolo.

Situasi Fiorentina bahkan lebih tegang. Kekalahan 3-0 di kandang Monza pada Senin membawa Fiorentina kembali ke zona berbahaya dan memicu perdebatan tentang masa depan Paolo Vanoli. Ia mendapat dukungan klub, tetapi datang ke Udine dengan ruang yang sempit untuk melakukan kesalahan.

Tim asuhan Vanoli disamai lalu disalip Monza dan kini memandang klasemen dengan kecemasan lebih besar. Pemusatan latihan di Viola Park yang dimulai Kamis bertujuan mempersiapkan laga yang berpengaruh pada posisi sang pelatih saat ini.

Kedua tim membutuhkan poin, dan hasil laga ini bisa mengubah suasana di masing-masing kubu. Berikut cara menonton Udinese vs Fiorentina di TV dan streaming.

Kabar tim

Udinese asuhan Paolo Zanetti belum mendapat banyak tambahan pemain yang kembali tersedia, karena Idrissa Gueye, Keinan Davis, dan Nicolo Bertola masih absen. Perkiraan sebelas pemain utama menempatkan Okoye di bawah mistar, Solet, Palma, dan Kabasele di lini belakang, Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski, serta Kamara di lini tengah, dan Zaniolo di depan.

Fiorentina asuhan Paolo Vanoli harus bermain tanpa Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil, dan Viery. Tidak ada pemain yang terkena skorsing di kedua tim. Perkiraan sebelas pemain utama Fiorentina menempatkan De Gea di bawah mistar, Jimenez, Valdepenas, Joao Mario, dan Dragusin di belakang, Ndour serta Oulai di lini tengah, lalu Mastantuono, Pedro Goncalves, dan Gnonto di belakang Pellegrino. Kabar terbaru akan tersedia mendekati kick-off.

Performa terkini

Udinese mencatat dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A, tanpa kemenangan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Bologna pada 22 November. Sebelumnya, mereka kalah 2-1 di kandang Venezia dan 5-2 dari Roma, serta bermain imbang 0-0 melawan Parma.

Dalam periode tersebut, Udinese mencetak 4 gol dan kebobolan 11 kali. Mereka belum meraih kemenangan dalam rangkaian laga yang ditinjau ini.

Fiorentina mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 3-0 di kandang Monza pada 23 November, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Juventus dan menang 4-2 di kandang Sassuolo. Rangkaian itu juga mencakup hasil imbang 2-2 melawan Atalanta dan kekalahan 2-1 dari Inter. Fiorentina mencetak 10 gol dan kebobolan 8 kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir adalah kemenangan 3-0 Udinese atas Fiorentina di Serie A pada 2 Maret 2026. Dalam lima pertemuan yang ditinjau, Fiorentina menang dua kali, Udinese menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang, yakni 2-2 pada Januari 2024. Fiorentina mencetak 11 gol dan Udinese 10 gol.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Udinese menempati posisi ke-19, sementara Fiorentina berada di posisi ke-16.