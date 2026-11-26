Cara menonton Torreense vs Celtic dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense menjamu Celtic di Liga Europa di stadion Dr. Magalhaes Pessoa, Leiria. Laga ini mempertemukan tim divisi kedua Portugal dengan klub Scottish Premiership.

Torreense, yang dilatih Joao Nuno, datang setelah menelan dua kekalahan beruntun. Mereka kalah 3-1 dari Benfica di Piala Portugal pada 22 November dan 3-2 dari Uniao de Leiria di Liga Portugal 2 pada 9 November.

Di Liga Europa, hasil Torreense lebih baik. Mereka mengalahkan Ararat Armenia 3-2 pada 5 November dan menempati peringkat ke-19 di klasemen fase liga.

Celtic, yang ditangani Martin O'Neill, datang dengan performa domestik yang jauh lebih baik. Mereka mengalahkan St. Mirren 4-1 di Premiership pada 21 November dan Kilmarnock 1-0 sepekan sebelumnya.

Klub Skotlandia itu juga menang 3-2 atas Besiktas dalam laga Eropa sebelumnya. Meski begitu, Celtic berada di peringkat ke-32 klasemen Liga Europa, sehingga setiap poin sangat berarti.