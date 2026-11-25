Cara menonton Torreense vs Celtic dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense menjamu Celtic dalam laga Liga Europa di stadion Dr. Magalhaes Pessoa, Leiria. Pertandingan ini mempertemukan tim divisi kedua Portugal dengan klub Scottish Premiership.

Torreense, yang dilatih Joao Nuno, datang setelah menelan dua kekalahan beruntun. Mereka kalah 3-1 dari Benfica di Taca de Portugal pada 22 November dan 3-2 dari Uniao de Leiria di Liga Portugal 2 pada 9 November.

Di Liga Europa, hasil Torreense lebih baik. Mereka mengalahkan Ararat Armenia 3-2 pada 5 November dan menempati posisi ke-19 di klasemen fase liga.

Celtic, yang dipimpin Martin O'Neill, bertandang dengan performa domestik yang jauh lebih baik. Mereka mengalahkan St. Mirren 4-1 di Premiership pada 21 November dan Kilmarnock 1-0 sepekan sebelumnya.

Tim asal Skotlandia itu juga menang 3-2 atas Besiktas dalam laga Eropa sebelumnya. Meski demikian, Celtic berada di posisi ke-32 klasemen Liga Europa, sehingga setiap poin penting bagi mereka.

Berikut informasi yang perlu Anda ketahui mengenai waktu sepak mula, saluran TV, dan siaran langsung pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Torreense vs Celtic saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan layanan streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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