Torino vs Lazio akan disiarkan langsung oleh DAZN Italia. Berikut kanal TV dan pilihan streaming untuk menyaksikan pertandingan ini.

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Serie A - Pekan 13 28 Nov 2026 - 12.00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino dan Lazio bertemu di Stadio Olimpico Grande Torino, Torino, pada pekan ke-13 Serie A. Kick-off dijadwalkan pada Sabtu, 28 November, pukul 18.00.

Torino asuhan Ignazio Abate datang setelah kalah 1-0 dari Napoli di Maradona pada Sabtu lalu. Gol McTominay pada menit ke-72 menentukan laga yang juga diwarnai tembakan Mandragora ke mistar gawang. Torino berada di peringkat ke-13 klasemen.

Lazio asuhan Gennaro Gattuso memimpin klasemen liga. Mereka belum kalah musim ini dan mengalahkan Lecce 3-0 di Olimpico pada laga terakhir. Tijjani Noslin menjadi salah satu pemain yang menonjol pada awal musim ini.

Bagi Lazio, pemain yang paling dinantikan kembali adalah Mattia Zaccagni. Ia sudah kembali berlatih bersama tim setelah mengalami cedera otot kuadrisep paha. Sang kapten absen sejak 1 November dan melewatkan laga melawan Napoli serta Lecce. Masih harus dilihat apakah Gattuso akan menurunkannya sejak menit pertama.

Torino mencari poin untuk menghentikan rentetan tiga kekalahan dalam empat pertandingan liga terakhir. Sementara itu, Lazio ingin mempertahankan posisi puncak menjelang jadwal padat yang mencakup derbi melawan Roma pada 13 Desember.

Berikut semua informasi untuk menonton Torino vs Lazio di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Torino asuhan Abate diperkirakan menurunkan susunan pemain berikut: Perri; Coco, Coemert, Comuzzo; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli, dan Israel tidak tersedia, sementara tidak ada pemain yang terkena skorsing.

Lazio asuhan Gattuso diperkirakan tampil dengan Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto, dan Marusic absen, sedangkan tidak ada pemain yang terkena skorsing. Informasi terbaru akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa terkini

Torino mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga Serie A terakhir (1 menang, 1 imbang, 3 kalah). Laga terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Napoli pada 21 November. Torino mencetak 7 gol dan kebobolan 7 gol. Kemenangan 3-2 atas Monza menjadi satu-satunya hasil positif mereka, sementara kekalahan 3-1 dari Como merupakan hasil terberat.

Lazio meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang (4 menang, 1 imbang, 0 kalah). Laga terakhir mereka adalah kemenangan 3-0 atas Lecce pada 21 November, setelah sebelumnya bermain 1-1 melawan Napoli. Lazio mencetak 14 gol dan kebobolan 5 gol, termasuk dalam kemenangan 6-2 atas Sassuolo pada 27 Oktober.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 1 Maret 2026, ketika Torino mengalahkan Lazio 2-0 di Serie A. Dari lima pertemuan yang dihitung, Lazio menang dua kali, Torino dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Lazio mencetak 10 gol dan Torino 7 gol, dengan hasil 3-3 pada Oktober 2025 sebagai pertandingan dengan gol terbanyak.

Klasemen

Di Serie A, Torino menempati peringkat ke-13, sementara Lazio memimpin klasemen di posisi pertama.