Cara menyaksikan Svay Rieng vs Machida Zelvia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 26 Nov 2026 - 07.15

Svay Rieng menjamu Machida Zelvia di Grup G AFC Champions League Two. Lokasi dan waktu kick-off belum dikonfirmasi.

Tim asal Kamboja itu menempati posisi kedua di grup dan datang dengan performa yang cukup baik. Svay Rieng mengalahkan Tampines Rovers 2-0 pada 5 November dan menang 5-1 dalam pertemuan sebelumnya dengan klub Singapura tersebut.

Machida memimpin klasemen grup dan belum kalah dalam lima pertandingan terakhir. Mereka mengalahkan Shanghai Shenhua 2-1 di AFC Champions League Two pada 5 November, hari yang sama ketika Svay Rieng meraih kemenangan.

Kedua tim sudah bertemu sekali musim ini, dengan Machida keluar sebagai pemenang. Zelvia menang 2-0 pada 17 September, sehingga Svay Rieng ingin membalas kekalahan itu.

Sejak itu, Machida lebih sering meraih hasil imbang. Mereka bermain 0-0 melawan Sanfrecce Hiroshima, 1-1 melawan Vissel Kobe di Piala Liga, dan 0-0 melawan V-Varen Nagasaki di J. League pada 21 November.

Svay Rieng juga mencegah Shanghai Shenhua mencetak gol dalam hasil imbang 0-0 pada 15 Oktober, menunjukkan bahwa pertahanan mereka bisa sulit ditembus.

Berikut informasi yang sejauh ini kami ketahui tentang cara mengikuti pertandingan, termasuk waktu kick-off, saluran TV, dan live streaming.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan live streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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