Cara menonton Sudan vs Senegal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 16 Nov 2026 - 08.00

Sudan menjamu Senegal dalam Kualifikasi Piala Afrika, sementara Singa Teranga berupaya mempertahankan posisi mereka di puncak Grup J.

Senegal datang dengan performa dominan setelah mengalahkan Sudan 4-1 pada pertemuan sebelumnya beberapa hari lalu. Tim asuhan Patrick Vieira tampil tanpa ampun sepanjang kualifikasi ini dan ingin menuntaskannya dengan satu lagi penampilan meyakinkan.

Sudan, yang berada di urutan keempat grup, sangat membutuhkan hasil positif. Tim asuhan Kwesi Appiah kesulitan tampil konsisten, kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan kebobolan banyak gol dalam prosesnya.

Kesenjangan antara kedua tim terlihat dalam pertemuan-pertemuan terakhir mereka. Senegal memenangi masing-masing dari tiga pertandingan kompetitif terakhir antara kedua tim, sementara Sudan gagal mencatatkan nirbobol dalam semua laga tersebut.

Bagi Senegal, ini merupakan kesempatan untuk memastikan kelolosan dan membangun momentum menjelang Piala Dunia FIFA 2026, ketika mereka akan menghadapi Prancis, Norwegia, dan Irak di Grup I.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Kualifikasi Piala Afrika ini secara langsung.

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