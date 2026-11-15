Cara menonton Somalia vs Ghana dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 16 Nov 2026 - 10.00

Ghana menjamu Somalia dalam laga kualifikasi Piala Afrika Grup C. Ghana ingin melanjutkan hasil positif setelah baru-baru ini mengalahkan lawan yang sama, sementara kedua tim terus berupaya meraih tempat di turnamen tersebut.

Ghana asuhan pelatih Lars Kim Bjoerkegren menghadapi laga ini setelah memenangi pertandingan kualifikasi terakhirnya 2-0 atas Somalia. Namun, performa mereka secara keseluruhan menunjukkan gambaran yang lebih rumit. Sebelum kemenangan itu, dua kekalahan beruntun dari Gambia dan Pantai Gading pada awal rangkaian kualifikasi membuat peluang mereka lolos ke Piala Afrika berada di bawah tekanan besar.

Di Piala Dunia FIFA 2026, Ghana tersingkir pada fase grup setelah kalah dari Kroasia dan Kolombia, meski mereka meraih kemenangan atas Somalia dalam laga kualifikasi tak lama setelah turnamen tersebut. Ghana saat ini menempati posisi ketiga di Grup C.

Somalia asuhan pelatih Yusuf Ali Nur datang setelah kalah dalam tiga pertandingan terakhirnya, termasuk kekalahan 2-0 dari Ghana pada pertemuan sebelumnya. Satu-satunya hasil positif mereka dalam periode kualifikasi saat ini diraih melawan Mauritius pada Maret, yakni satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Tim tamu menempati posisi keempat di Grup C, dan kekalahan lagi akan membuat peluang mereka lolos terancam serius. Tim asuhan Nur kesulitan mencetak gol secara konsisten, sementara pertahanan mereka kerap dihukum oleh lawan yang lebih kuat.

Karena kedua tim membutuhkan poin, laga kualifikasi ini penting bagi masing-masing tim dengan alasan berbeda. Ghana ingin memperkokoh posisinya, sementara Somalia membutuhkan hasil positif untuk tetap bersaing.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Ghana vs Somalia.

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