Cara menonton Slovan Bratislava vs Real Betis dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 National Football Stadium

Slovan Bratislava menjamu Real Betis dalam laga Liga Champions di National Football Stadium, Bratislava. Pertandingan fase liga ini mempertemukan tim yang berjuang mempertahankan tempatnya di kompetisi dengan tim yang memiliki ambisi besar untuk melaju.

Slovan berada dalam situasi sulit di Eropa. Mereka kalah 4-0 dari LASK dalam pertandingan Liga Champions terakhirnya, hasil yang membuat mereka terpuruk di dasar klasemen.

Performa tim asuhan Yaya Toure di kompetisi domestik lebih stabil. Mereka menang 1-0 di kandang Ruzomberok dalam laga 1. Liga pada 21 November, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Trencin.

Betis datang ke Slovakia dalam kondisi cukup baik di bawah Manuel Pellegrini. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Sevilla dalam El Gran Derbi akhir pekan lalu. Antony membawa Betis unggul sebelum Kike Salas menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu.

Hasil itu melanjutkan rangkaian penampilan solid yang mencakup kemenangan atas Navalcarnero, Elche, dan Malaga. Satu-satunya kekalahan mereka dalam lima pertandingan terakhir terjadi di Eropa, yakni saat takluk 2-1 dari Borussia Dortmund.

Betis berada di posisi ke-11 klasemen Liga Champions, sehingga mereka punya momentum yang perlu dijaga. Slovan harus tampil jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi LASK jika ingin meraih hasil dari pertandingan ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan live streaming untuk Slovan Bratislava vs Real Betis saat ini belum tersedia. Kami akan memperbarui halaman ini segera setelah rincian siaran dikonfirmasi.

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