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Women's Champions League - Pekan 5 19 Nov 2026 - 15.00 Benfica Campus

Pertandingan Benfica melawan Roma disiarkan langsung di Disney+. Pelanggan dapat menyaksikannya melalui streaming di semua perangkat yang kompatibel dengan layanan tersebut.

Benfica Campus di Seixal menjadi lokasi pertandingan Women's Champions League antara SL Benfica dan Roma. Pertemuan kedua tim ini dapat memengaruhi persaingan di grup.

Benfica asuhan Ivan Baptista datang dengan hasil yang tidak konsisten dalam lima laga terakhir mereka di kompetisi Eropa. Tim asal Portugal itu mengalahkan Austria Wien 3-1 dalam laga teranyar, tetapi sebelumnya kalah dari Arsenal Women (0-3) dan Bayern Monaco (0-3).

Sementara itu, Roma asuhan Gianpiero Piovani datang dalam performa sangat baik. Roma memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di liga dan kompetisi piala, termasuk kemenangan 6-5 atas Parma dalam laga Serie A teranyar.

Di Women's Champions League, Roma juga telah mengalahkan Servette 2-1. Hasil itu menambah kepercayaan diri mereka menjelang lawatan ke Portugal ini. Kekalahan dari Chelsea (0-2) menjadi satu-satunya catatan buruk dalam periode terakhir tersebut.

Benfica dan Roma masing-masing menempati posisi kesembilan dan ke-12 di klasemen Women's Champions League. Taruhannya besar bagi kedua tim.

Berikut semua informasi tentang cara menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Ivan Baptista belum memberikan kabar resmi mengenai ketersediaan para pemain Benfica. Belum ada laporan pemain absen karena cedera atau skorsing, tetapi perkiraan susunan pemain juga belum diumumkan. Kabar lebih lanjut diharapkan muncul beberapa jam sebelum kick-off.

Gianpiero Piovani juga belum mengumumkan adanya pemain Roma yang tidak tersedia. Susunan pemain inti belum dikonfirmasi dan akan diperbarui sebelum pertandingan.

Performa terkini

Benfica mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Women's Champions League. Kemenangan teranyar diraih atas Austria Wien dengan skor 3-1, sedangkan hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain terjadi pada Desember 2025. Tim asal Portugal itu menelan kekalahan telak dari Arsenal Women (0-3) dan Bayern Monaco (0-3), dengan total enam gol dicetak dan sembilan gol kebobolan dalam periode tersebut.

Roma mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Women's Champions League. Roma mengalahkan Parma 6-5 pada laga liga terakhir dan Servette 2-1 di kompetisi Eropa. Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan 0-2 dari Chelsea. Dalam lima laga tersebut, Roma mencetak 15 gol dan kebobolan sembilan kali.

Rekor pertemuan

Data yang tersedia tidak mencatat pertemuan sebelumnya antara Benfica dan Roma di kompetisi UEFA wanita. Berdasarkan informasi yang tersedia, rekor pertemuan kedua tim tidak dapat disajikan.

Klasemen

Di Women's Champions League, Benfica saat ini menempati posisi kesembilan, sedangkan Roma berada di peringkat ke-12.