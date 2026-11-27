Cara menonton Sevilla vs Real Betis dengan VPN

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Hanya sedikit derbi dalam sepak bola dunia yang mampu menandingi gairah, gemuruh, dan intensitas laga penuh kartu saat Sevilla menghadapi Real Betis dalam El Gran Derbi. Sebelum kick-off, pengguna baru situs taruhan olahraga dapat menggunakan kode promo megapari terverifikasi kami untuk memperoleh dana tambahan bagi pasar taruhan derbi LaLiga.

Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 12.30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla menjamu Real Betis dalam derbi LaLiga di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla. Rivalitas Andalusia ini merupakan salah satu pertandingan paling sengit dalam sepak bola Spanyol, dan pertemuan kali ini memiliki dampak nyata terhadap posisi kedua klub di klasemen.

Sevilla menempati peringkat keenam LaLiga di bawah Luis Garcia, posisi yang sekaligus tampak lebih baik daripada performa mereka dan terasa mengecewakan. Performa mereka belakangan ini tidak konsisten, dengan kekalahan dari Real Madrid dan Getafe yang merusak momentum dua hasil positif beruntun melawan Osasuna dan Sporting Hortaleza.

Real Betis datang sebagai penghuni peringkat keempat, sehingga derbi ini memiliki arti penting dalam persaingan di klasemen. Tim asuhan Manuel Pellegrini memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan baru saja meraih kemenangan 2-0 atas Elche di LaLiga.

Betis menghadapi kekhawatiran terkait kedalaman skuad menjelang pertandingan ini. Cedera Juan Hernandez dan Diego Llorente, ditambah skorsing Facundo Bernal, membuat Pellegrini harus menentukan pilihan di sejumlah area penting di lapangan.

Pertemuan kedua tim belakangan ini berlangsung ketat. Tiga dari lima pertemuan terakhir ditentukan oleh selisih satu gol atau berakhir imbang, mencerminkan betapa sulitnya memprediksi laga-laga ini.

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