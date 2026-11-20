Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang tepercaya. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar. Masuk dan temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Serie A - Pekan 12 22 Nov 2026 - 09.00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo vs Genoa akan disiarkan langsung di DAZN, pemegang hak siar seluruh 380 pertandingan Serie A 2026/27. Untuk menyaksikan laga ini, Anda memerlukan langganan aktif di platform tersebut.

Sassuolo menjamu Genoa di Stadion Mapei - Città del Tricolore, Reggio Emilia, dalam laga Serie A yang datang pada saat genting bagi kedua tim.

Sassuolo tengah mengalami masa sulit: lima kekalahan beruntun di liga, dengan 20 gol kebobolan, dan krisis yang telah membuat Alberto Aquilani kehilangan posisinya. Roberto D'Aversa kini menangani Sassuolo dengan tugas membalikkan tren yang mengkhawatirkan itu.

Genoa asuhan Daniele De Rossi tiba di Reggio Emilia dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mereka telah memenangi tiga pertandingan berturut-turut, termasuk kemenangan meyakinkan 2-0 atas Juventus, dan datang dengan kepercayaan diri tinggi serta posisi yang lebih baik di klasemen.

Daftar pemain yang absen menjadi beban bagi Sassuolo: Berardi, Adzic, Boloca, dan sejumlah pemain lain tidak dapat tampil, sehingga pilihan D'Aversa di lini tengah dan serangan terbatas.

Genoa juga punya masalah sendiri: Frendrup dan Nuredini absen, tetapi skuad Genoa telah menunjukkan kedalaman yang cukup untuk mengatasi absennya pemain.

Di Serie A, Sassuolo menempati peringkat ke-17, sedangkan Genoa berada di posisi ke-13. Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Kabar tim

Sassuolo harus bermain tanpa sejumlah pemain: Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi, dan Vasilije Adzic semuanya tidak dapat tampil. D'Aversa diperkirakan menurunkan Muric di bawah mistar, dengan lini belakang yang terdiri dari Walukiewicz, Idzes, dan Caleta-Car; Esposito dan Lauriente akan bermain di lini serang.

Genoa kembali diperkuat hampir semua pemain inti: hanya Joi Xheto Nuredini dan Morten Frendrup yang absen. De Rossi akan mengandalkan Bijlow di bawah mistar, dengan Osmajic sebagai tumpuan di lini depan dan Vitinha sebagai pendukungnya. Kabar terbaru mengenai kondisi para pemain akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Sassuolo kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka di Serie A, mencetak sembilan gol dan kebobolan dua puluh. Kekalahan terbaru datang dengan skor 3-0 dari Roma, sedangkan sebelumnya Sassuolo dihajar Lazio 2-6 dan dikalahkan Fiorentina 2-4. Catatan itu menggambarkan tim yang tengah mengalami kesulitan besar, terutama dalam bertahan.

Genoa, sebaliknya, mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Mereka mengalahkan Lecce 2-1 di kandang lawan dan Juventus 2-0 di kandang sendiri, tetapi takluk 1-2 dari AC Milan pada pertandingan terakhir. Secara keseluruhan, Genoa mencetak enam gol dan kebobolan lima gol dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Genoa menang 2-1 di kandang dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terbaru, Genoa menang tiga kali dan Sassuolo sekali, sementara satu laga berakhir imbang. Satu-satunya hasil imbang di antara keduanya adalah skor 1-1 pada Januari 2022.

Klasemen

Di Serie A, Sassuolo saat ini menempati peringkat ke-17, sedangkan Genoa berada di posisi ke-13 klasemen.