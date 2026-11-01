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Serie A - Pekan 10 2 Nov 2026 - 12.30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Fiorentina akan disiarkan langsung di DAZN, NOW, dan Sky Sport. Berikut detail cara menyaksikan pertandingan melalui TV dan streaming.

Sassuolo menjamu Fiorentina di Mapei Stadium, Reggio Emilia, dalam laga Serie A antara dua tim yang sama-sama sangat membutuhkan poin dan berada di posisi klasemen yang tidak mencerminkan ambisi awal mereka.

Sassuolo asuhan Alberto Aquilani sedang melalui masa sulit. Setelah kemenangan atas Juventus yang sempat membuat para pendukung asal Emilia bermimpi, Sassuolo hanya meraih satu poin dari lima pertandingan liga terakhir. Pada laga tengah pekan terakhir, mereka menelan kekalahan telak 6-2 dari Lazio. Tim ini berada di peringkat ke-15 dan perlu membalikkan keadaan.

Fiorentina pun tidak lebih baik. Fiorentina asuhan Paolo Vanoli kalah dalam tiga pertandingan liga terakhir dan kebobolan total tujuh gol. Mereka menempati peringkat ke-17. Satu-satunya hasil positif belakangan ini adalah hasil imbang 2-2 melawan Atalanta, tetapi itu tidak cukup untuk menutupi kesulitan dalam musim yang sejauh ini mengecewakan.

Daftar pemain Fiorentina yang cedera cukup panjang: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta, dan Pongracic semuanya tidak bisa tampil, sehingga Vanoli harus mencari solusi alternatif, terutama di lini belakang. Sassuolo juga harus menghadapi sejumlah absensi. Thorstvedt menambah daftar pemain yang tidak tersedia setelah mendapat kartu merah saat melawan Lazio.

Ini adalah duel dua tim yang sedang mengalami krisis, dengan poin-poin penting diperebutkan demi menjauh dari zona berbahaya di klasemen. Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Sassuolo tidak dapat memainkan Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz, dan Jay Idzes karena cedera, sementara Kristian Thorstvedt menjalani skorsing. Aquilani diperkirakan akan mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Turati, dengan Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano, dan Doig di lini belakang; Matic, Bakola, dan Adzic di lini tengah; serta Berardi, Esposito, dan Laurienté sebagai trio penyerang.

Fiorentina tiba di Reggio Emilia dengan daftar pemain cedera yang panjang: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta, dan Pongracic absen. Vanoli diperkirakan akan menurunkan De Gea di bawah mistar, dengan Jimenez, Dragusin, Viery, dan Joao Mario di lini belakang; Ndour, Brescianini, dan Oulai di lini tengah; serta Mastantuono, Pellegrino, dan Njie di lini depan.

Performa terkini

Sassuolo mencatatkan nol kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan telak 6-2 dari Lazio di Mapei Stadium, sedangkan sebelumnya Sassuolo kalah 2-0 dari Como. Satu-satunya poin dalam periode tersebut diraih lewat hasil imbang 1-1 melawan AC Milan. Dalam lima pertandingan, Sassuolo mencetak tujuh gol dan kebobolan 13 gol.

Fiorentina mencatatkan nol kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah skor 2-2 melawan Atalanta, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Inter. Fiorentina juga kalah 1-3 dari Como dan 2-1 dari Genoa. Dalam lima pertandingan, Fiorentina mencetak tujuh gol dan kebobolan 11 gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika laga Serie A itu berakhir 0-0. Dalam lima pertemuan terakhir, Sassuolo unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Fiorentina, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Sassuolo menang 3-1 pada Desember 2025, sedangkan Fiorentina menang 5-1 pada April 2024.

Klasemen

Di Serie A, Sassuolo berada di peringkat ke-15, sedangkan Fiorentina menempati posisi ke-17. Ini adalah duel dua tim yang harus mewaspadai ancaman degradasi.