Cara menyaksikan Rumania U-17 vs Kamerun U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 27 Nov 2026 - 11.00

Rumania U-17 dan Kamerun U-17 bertemu di Grup K Piala Dunia U-17. Keduanya membutuhkan hasil positif. Stadion dan kota tempat pertandingan berlangsung belum dikonfirmasi.

Rumania datang setelah menelan dua kekalahan beruntun. Mereka kalah 1-0 dari Meksiko U-17 pada 21 November, lalu takluk 1-0 dari Venezuela U-17 pada 24 November, tanpa mencetak gol dalam kedua pertandingan tersebut.

Dua kekalahan beruntun itu bertolak belakang dengan performa mereka di babak kualifikasi. Rumania memenangi tiga pertandingan terakhirnya di Kualifikasi Kejuaraan Eropa U-17, termasuk kemenangan tandang 4-0 atas Kepulauan Faroe dan kemenangan 2-0 atas Siprus.

Kamerun menjalani turnamen yang lebih berat. Mereka kalah 2-1 dari Venezuela U-17 pada 21 November, kemudian ditaklukkan Meksiko U-17 dengan skor 4-0 pada 24 November.

Hasil itu menempatkan Kamerun di posisi keempat grup, satu tingkat di bawah Rumania yang berada di posisi ketiga. Raihan poin pertama akan segera mengubah situasi bagi siapa pun yang mendapatkannya.

Rumania memiliki catatan terkini yang lebih baik dan menempati posisi lebih tinggi, tetapi kedua tim akan kekurangan kepercayaan diri setelah hasil terakhir mereka. Berikut cara mengikuti pertandingan, termasuk waktu kick-off serta informasi siaran TV dan live streaming.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini belum tersedia. Informasi siaran TV dan live streaming akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

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