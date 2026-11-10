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Women's Champions League - Pekan 4 10 Nov 2026 - 15.00 Stadio Tre Fontane

Pertandingan akan disiarkan langsung di Disney+. Layanan ini dapat diakses melalui langganan, dan pertandingan bisa ditonton secara streaming di semua perangkat yang kompatibel.

Stadio Tre Fontane di Roma menjadi tempat pertandingan Roma melawan Servette dalam Women's Champions League. Roma berupaya menjaga konsistensi di Eropa setelah mengawali musim dengan meyakinkan di Serie A.

Gianpiero Piovani dapat mengandalkan tim yang sedang dalam kondisi sangat baik di kompetisi domestik. Empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di liga dan piala menunjukkan soliditas tim, dengan penampilan impresif melawan lawan-lawan papan atas.

Servette, yang ditangani Cristian Toro Maspero, datang ke Roma dengan kiprah yang naik turun di Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, tim asal Swiss itu bergantian mencatat hasil gemilang dan tampil mengecewakan, sehingga sulit memprediksi penampilan seperti apa yang akan mereka tunjukkan di Stadio Tre Fontane.

Rekor pertemuan kedua tim berpihak kepada tuan rumah. Roma pernah menghadapi Servette di babak kualifikasi Women's Champions League dan menang meyakinkan dalam kedua kesempatan tersebut.

Servette menghadapi tantangan berat, tetapi tim-tim Swiss pernah membuktikan bahwa mereka mampu membuat kejutan di kancah Eropa. Toro Maspero harus menemukan cara yang tepat untuk membatasi Roma, yang jarang memberi ruang kepada lawan saat bermain di kandang.

Pilihan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming tercantum di bawah ini.

Kabar tim

Di kubu Roma, Gianpiero Piovani belum mengumumkan adanya pemain yang absen karena cedera atau skorsing. Perkiraan susunan sebelas pemain inti juga belum diumumkan dan akan diperbarui beberapa jam sebelum sepak mula.

Di kubu Servette, Cristian Toro Maspero belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi skuad. Kabar terbaru tentang pemain yang masuk skuad juga akan tersedia menjelang pertandingan.

Performa terkini

Roma menyongsong laga Eropa ini dengan catatan positif: empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Women's Champions League. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan telak 4-0 atas Calcio Como 1907 di liga. Sebelumnya, Roma mengalahkan Napoli Femminile 2-1 dan Juventus 5-2, menunjukkan ketajaman dalam mencetak gol. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Chelsea di Women's Champions League, dengan skor 2-0.

Servette mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, semuanya di kompetisi Eropa. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 5-1 atas Oud-Heverlee Leuven di Women's Champions League. Namun, tim asal Swiss itu juga menelan kekalahan telak dari OL Lyon (0-8) dan HB Køge (1-5), dengan total mencetak sebelas gol dan kebobolan tujuh belas gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir Roma dan Servette terjadi pada 26 September 2024, ketika Roma menang 7-2 di kandang tim asal Swiss itu dalam babak kualifikasi Women's Champions League. Beberapa hari sebelumnya, pada 18 September, Roma juga mengalahkan Servette 3-1 dalam laga leg pertama di kandang. Dari dua pertemuan kedua tim, Roma memenangi keduanya dengan mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga gol.

Klasemen

Di klasemen Women's Champions League, Roma saat ini menempati posisi ke-17, sementara Servette berada di peringkat ke-13.